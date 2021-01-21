Стерненко пожаловался в полицию на «украинско-российский полицейский флирт» в TikTok

Активист Сергей Стерненко, который ранее призвал украинские компании более сознательно подходить к отбору пиар-блогеров, пожаловался в Национальную полицию на опубликованное в TikTok видео.

В кадре российский полицейский флиртует с девушками, одетыми в форму Национальной полиции Украины.

«Плюсы встречаться с полицейскими: всегда красивый, всегда катаешься на полицейской машине и всегда под защитой», — звучит голос за кадром на фоне веселой музыки.

При этом обозначенный в видео аккаунт @109012nastia не открывается в TikTok — он то ли закрыт, то ли удален.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задержали 17-летнего TikTokера, подозреваемого в хладнокровном убийстве матери и дяди.



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