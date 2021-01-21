Стерненко пожаловался в полицию на «украинско-российский полицейский флирт» в TikTok
Активист Сергей Стерненко, который ранее призвал украинские компании более сознательно подходить к отбору пиар-блогеров, пожаловался в Национальную полицию на опубликованное в TikTok видео.
В кадре российский полицейский флиртует с девушками, одетыми в форму Национальной полиции Украины.
«Плюсы встречаться с полицейскими: всегда красивый, всегда катаешься на полицейской машине и всегда под защитой», — звучит голос за кадром на фоне веселой музыки.
Привіт, @NPU_GOV_UA https://t.co/fjJx8dPyo4— Сергій Стерненко (@sternenko) January 21, 2021
При этом обозначенный в видео аккаунт @109012nastia не открывается в TikTok — он то ли закрыт, то ли удален.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задержали 17-летнего TikTokера, подозреваемого в хладнокровном убийстве матери и дяди.
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