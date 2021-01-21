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Общество и люди

Фонд Виктора Лещинского объявил конкурс на разработку логотипа для Нацмузея архитектуры и строительства

15:28 21 января 2021
Фонд Виктора Лещинского объявил конкурс на разработку логотипа для Нацмузея архитектуры и строительства
Юрий ИВАНОВ, специально для «ФАКТОВ»

В Киеве вскоре откроется Национальный музей архитектуры и строительства под патронатом Фонда Виктора Лещинского. Уже найдено соответствующее помещение и начался сбор экспонатов. По словам президента Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктора Лещинского, идеей создания музея он проникся еще несколько лет назад. Однако только сейчас появилась возможность воплотить этот замысел в жизнь.

«Считаю, что строительная отрасль — одна из важнейших в нашем обществе, а профессии строитель, архитектор, проектант, эксперт являются такими, на которые нужно обращать больше внимания и популяризировать их среди молодежи. Поэтому будем это делать с помощью будущего музея», — отметил он.

Фонд Лещинского при поддержке Национального экспертно-строительного альянса Украины (НЭСАУ) и группы компаний Win Experts разработал четкий план действий, чтобы музей появился как можно быстрее и сразу смог пополняться многочисленными экспонатами. Уникальной в нем будет экспозиция части кабинета архитектора, который работал в Украине в середине XIX века.

«Для начала мы нашли прекрасное помещение под музей, которое находится на улице Сечевых Стрельцов, 77. Там и будет временный приют для нашего культурного центра. Поскольку в будущем планируем подыскать место, где сможем спроектировать и построить эксклюзивное помещение по международным стандартам специально для Национального музея архитектуры и строительства, в котором будет предусмотрено использование современных интерактивных технологий», — подчеркнул Виктор Лещинский.

Президент НЭСАУ подарит музею раритетные вещи, а также свою уникальную коллекцию строительных инструментов, которые использовались в конце XIX — начале XX веков. На них даже сохранились клейма тогдашних мастерских.

«Одним из первых экспонатов нашего музея станет принт-карта перспективного плана Киева 1911 года. Ее я приобрел пять лет назад в Киевском антикварном клубе. Думаю, посетителям будет интересно посмотреть на этот документ и проанализировать его. Обо всех экспонатах, которыми будет пополняться наш музей, планирую рассказывать на собственной официальной странице в Facebook», — добавил он.

Кроме этого, Виктор Лещинский объявил в Facebook конкурс на разработку логотипа для музея. Он должен быть в контексте развития строительной профессии и развития украинской государственности. За лучший логотип победитель получит премию в размере 10 000 гривен. Работы будет оценивать профессиональное жюри. Подведение итогов запланировано на 1 марта.

Фонд Лещинского призывает всех неравнодушных присоединиться к этой социальной инициативе.

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