После стычки со Штирлицем оскандалившаяся блогерша попросила защиты у Авакова

Блогерша Таисия, с ником di. rubens, через свою страницу в Instagram обратилась к министру МВД Арсену Авакову и попросила защиты.



Девушка сообщила, что после конфликта с офицером ВСУ Анатолием Штефаном (Штирлицем) она и ее близкие получают угрозы физической расправы.



Ее персональные данные якобы «слили» в интернет в помощь людям, «которые хотят ее смерти». Девушка уточнила, что обращалась с Министерство обороны, но безрезультатно.

Сегодня ей якобы сообщили, что у нее остались сутки.



Блогерша написала заявление в полицию и попросила министра Авакова взять ситуацию под свой личный контроль. Она также пообещала обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

В сети вместе со словами поддержки к Таисии появились и вопросы.

Напомним, конфликт возник после того, как блогерша, у которой в TikTok 2,9 миллиона подписчиков, записала видео в центре Киева на Майдане, выбирая между разными странами, среди которых упоминалась и Украина, выбрала Российскую Федерацию. На это отреагировал военнослужащий Анатолий Штефан, сообщив о флешмобе. В ответ di. rubens разместила в своем Instagram несколько видеообращений, обвиняя офицера ВСУ в организации ее травли в социальных сетях.

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