28.10 / 28.30 33.99 / 34.39
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

На скандал с «украинско-российскими полицейскими танцами» отреагировали в украинском вузе

14:46 22 января 2021
университет

На видео из сети TikTok, в котором российский полицейский флиртует с девушками, одетыми в форму Нацполиции Украины, отреагировали в Харьковском университете внутренних дел.

«Информация, распространяемая в сети интернет, где якобы курсантки или студентки Харьковского национального университета внутренних дел поют с курсантом Российской Федерации, не соответствует действительности. Просим проверять информацию, прежде чем ее распространять», — говорится на странице вуза в Facebook.

Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором курсантки Харьковского национального университета МВД станцевали под песню «Наколочки» группы «Воровайки». Тогда руководство университета заявило о служебном расследовании.

660

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Моргенштерн

«Что делают эти тети?» MARUV своим танцем «смутила» Моргенштерна в Дубае

MARUV

MARUV «заставила» грязно ругаться на украинском языке популярного российского блогера

Тина Кароль

«Застегнула на бедрах»: Тина Кароль «устроила революцию» с сережками

Пистолет

В Тернополе неизвестный расстрелял ребенка, катавшегося на санках

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер