На скандал с «украинско-российскими полицейскими танцами» отреагировали в украинском вузе

На видео из сети TikTok, в котором российский полицейский флиртует с девушками, одетыми в форму Нацполиции Украины, отреагировали в Харьковском университете внутренних дел.

«Информация, распространяемая в сети интернет, где якобы курсантки или студентки Харьковского национального университета внутренних дел поют с курсантом Российской Федерации, не соответствует действительности. Просим проверять информацию, прежде чем ее распространять», — говорится на странице вуза в Facebook.

Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором курсантки Харьковского национального университета МВД станцевали под песню «Наколочки» группы «Воровайки». Тогда руководство университета заявило о служебном расследовании.

660

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter