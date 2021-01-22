В заповеднике "Аскания-Нова" может погибнуть весь молодняк "краснокнижных" журавлей

В заповеднике «Аскания-Нова» (Херсонская область), где в начале года только за одну неделю умерли 185 серых журавлей, может погибнуть весь молодняк занесенных в Красную книгу Украины птиц.

По словам руководителя Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславы Магалецкой, при исследовании погибших птиц выяснилось, что в их организм попали химикаты, используемые агропредприятиями, что повлекло за собой мучительную смерть.

«Специалисты установили, что птицы отравились. Это не болезнь и не вирус. В их внутренних органах и мышцах нашли фосфид цинка, нитратов, нитритов, натрия хлористого, в пределах предельно допустимых концентраций. То есть причина — химикаты от агропредприятий», — отмечает она и добавляет: «По словам специалистов, скорее всего погибнет весь молодняк, который остался без лидеров журавлиной стаи».

Владислава Магалецкая отмечает, что рассматриваются две версии отравления серых журавлей — последствия борьбы с грызунами на полях и безответственный подход к утилизации протравленного зерна, которое просто могли выбросить на поле.

По данному факту было открыто уголовное производство.

Напомним, что летом прошлого года на юге Одесской области сильнейшие ливни и град привели к гибели трех сотен птиц, в том числе и аистов, в национальном природном парке (НПП) «Тузловские лиманы».

Фото со странички Владиславы Магалецкой в социальных сетях.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter