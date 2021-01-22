Татьянин день 2021: самые красивые поздравления и открытки

25 января отмечают Татьянин день, а церковь почитает мученицу Татиану Римскую. Ее считают покровительницей учащихся. В этот день Татьян поздравляют с Днем ангела.

«ФАКТЫ» подобрали красивые открытки и пожелания. Не забудьте поздравить знакомых.

Танюша! Поздравляю с Днем ангела!

Счастья, радости, везенья,

Доброты и красоты.

Пусть сбываются мечты!

Таня, Танечка, Танюша,

Поздравления принимай.

Оставайся самой лучшей,

Не грусти и не скучай.

В зимний праздник, в день Татьяны

От любви к тебе все пьяны.

Только тот еще не пьян,

Кто не слышал про Татьян.

Пускай великая Татьяна

Вас бережет от всех невзгод.

Пускай избавит от ненастья,

Проблем, печалей и хлопот.

Пусть лёгкой жизнь вся ваша будет,

И голова полна идей.

Пускай вас счастье утром будит,

Хороших, верных вам друзей.

Дорогая Татьяна, тебя поздравляю!

И радости много в жизни желаю.

Чтоб ты расцветала, печали не знала

И самой счастливою женщиной стала.

Пусть будет удача, друзья и везенье,

Желаний твоих всех — всегда исполненья.

Пусть ангел хранит и на путь наставляет,

А сердце любовью взаимной пылает.

От всей души тебе, Татьяна,

Слова я посвящаю эти!

Всегда любима будь, желанна,

Будь всех счастливее на свете!

Пускай тебе живется сладко,

Мечты пусть сбудутся скорей!

Желаю мира и достатка,

И миллион чудесных дней!

С Днем Татьяны всех Татьян!

С праздником, девчата!

Пусть удачной будет жизнь,

Сказочной, богатой!

Женихов хороших вам,

И мужей отличных!

Замечательных детишех,

Милых, симпатичных!

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