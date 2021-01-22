Татьянин день 2021: самые красивые поздравления и открытки
25 января отмечают Татьянин день, а церковь почитает мученицу Татиану Римскую. Ее считают покровительницей учащихся. В этот день Татьян поздравляют с Днем ангела.
«ФАКТЫ» подобрали красивые открытки и пожелания. Не забудьте поздравить знакомых.
Танюша! Поздравляю с Днем ангела!
Счастья, радости, везенья,
Доброты и красоты.
Пусть сбываются мечты!
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравления принимай.
Оставайся самой лучшей,
Не грусти и не скучай.
В зимний праздник, в день Татьяны
От любви к тебе все пьяны.
Только тот еще не пьян,
Кто не слышал про Татьян.
Пускай великая Татьяна
Вас бережет от всех невзгод.
Пускай избавит от ненастья,
Проблем, печалей и хлопот.
Пусть лёгкой жизнь вся ваша будет,
И голова полна идей.
Пускай вас счастье утром будит,
Хороших, верных вам друзей.
Дорогая Татьяна, тебя поздравляю!
И радости много в жизни желаю.
Чтоб ты расцветала, печали не знала
И самой счастливою женщиной стала.
Пусть будет удача, друзья и везенье,
Желаний твоих всех — всегда исполненья.
Пусть ангел хранит и на путь наставляет,
А сердце любовью взаимной пылает.
От всей души тебе, Татьяна,
Слова я посвящаю эти!
Всегда любима будь, желанна,
Будь всех счастливее на свете!
Пускай тебе живется сладко,
Мечты пусть сбудутся скорей!
Желаю мира и достатка,
И миллион чудесных дней!
С Днем Татьяны всех Татьян!
С праздником, девчата!
Пусть удачной будет жизнь,
Сказочной, богатой!
Женихов хороших вам,
И мужей отличных!
Замечательных детишех,
Милых, симпатичных!
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