Украинцы потроллили Мендель в гламурной пижаме "цвета лошадки"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала в Instagram пост про то, что холодная и снежная погода всегда возвращает ее мысленно в детство, когда все вокруг выглядит волшебным и загадочным, а «сидение на подоконнике вечером превращается в настоящее приключение».

«Все мы родом из детства. И как важно не потерять в себе этого ребенка и уметь радоваться и видеть прекрасное в мелочах. Жаль, что мы, взрослые, так часто об этом забываем», — посокрушалась Юлия.

Поклонники Мендель дружно принялись расхваливать ее в соцсети, очарованные ее стилем.

В то же время другие пользователи не оценили модной расцветки пижамы, назвав Юлю «буланкой» (лошадкой в «яблоках»).

А некоторые «тролли» пошли еще дальше, посмев задать «бестактные» вопросы про коммуналку, отсутствие денег и т. д.

В итоге «сказка» пресс-секретаря была разрушена — остается надеяться, что Мендель не приняла это близко к сердцу и продолжит радовать украинцев новыми рассказами из своей жизни.

Как писали «ФАКТЫ», ранее пресс-секретарь Зеленского поведала поразительную историю про два своих твита. Она заявила, что два ее сообщения в Twitter летом 2019 года помогли стабилизировать украинскую валюту.

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