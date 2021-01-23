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Общество и люди

В ожидании Квазимодо? Дочь экс-нардепа Добкина показала, как выглядит "Эсмеральда нашего времени"

12:55 23 января 2021
Алла Добкина

Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла неожиданно для фолловеров сравнила себя в Instagram с героиней произведения Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери» Эсмеральдой — юной девушкой, зарабатывающей деньги танцами и выступлением с дрессированной козочкой Джалли.

Некоторые читатели блога забоялись — не в снегу ли сидит их любимица.

Но увидев, что в гелокации поста указаны Мальдивы, успокоились, и начали делать ей комплименты.

В то же время некоторые вспомнили, что в романе Гюго священник Клод Фролло пытался украсть Эсмеральду при помощи уродливого звонаря Квазимодо, но ее спас офицер Феб де Шатопер. После чего Эсмеральда влюбилась в своего спасителя. Возможно, в жизни девушки тоже происходят некие тревожные события?

Но сомнения развеяла мама героини снимка.

В итоге все поняли, что можно расслабиться — «бури в пустыне» не будет и продолжили отвешивать девушке комплименты:

Как писали «ФАКТЫ», ранее Алла Добкина опубликовала фото, на которых видны ее татуировки.

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