Собака-"кривляка": хозяин пса долго не мог понять, почему его питомец начал внезапно хромать

В Великобритании произошел курьезный случай с 40-летним жителем Лондона Расселом Джонсом: по неосторожности у него случился перелом ноги, и доктора наложили мужчине гипс, разрешив передвигаться только на костылях, пишет Metro.

Вскоре после этого что-то случилось и с собакой Рассела: когда они вышли на прогулку, Билли (так зовут питомца), явно страдая от боли, начал держать на весу переднюю ногу, на которую не может наступить. Он даже ковылял с большим трудом, не поспевая за хозяином.

Решив, что Билли тоже травмировался, Джонс срочно отвез его в ветклинику, где животному провели детальное обследование. Однако оно не показало никаких отклонений. Ни перелома, ни других травм у собаки не было!

Оказалось, любящий Билли, расстроенный проблемой хозяина, просто хотел поддержать его, тоже прикинувшись больным. Он продемонстрировал блестящую актерскую игру. А степень эмпатии — способности к состраданию и сопереживанию — у него оказалась выше, чем у иных двуногих.

Как писали «ФАКТЫ», ранее пользовательница соцсети TikTok Ханна Куинтус поделилась записанным камерой наблюдения видео, которое ее потрясло. Подвыпившая Ханна вернулась домой с вечеринки, нетвердо держась на ногах. Ее встречал верный пес — золотистый ретривер по кличке Джакс. В какой-то момент женщина начала терять равновесие и заваливаться. Сообразительный Джакс спас хозяйку от падения, уперевшись передними лапами ей в плечи и мягко подталкивая к дивану, на который Ханна безопасно «приземлилась».

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