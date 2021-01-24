Живет с распутной душевнобольной: СМИ рассказали о жизни сына путинского пропагандиста Соловьева

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, которого спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин сравнивает с «педерастической обезьяной», считается «ярким» и «уважаемым» телеведущим на своем канале. У него восемь детей от трех разных женщины, и все они живут хорошо, пишет «Экспресс-газета».

Расстраивает Владимира Рудольфовича якобы только поведение 19-летнего сына Даниила от нынешней супруги Эльги. В прошлом году парень окончил элитную Ломоносовскую школу, куда ходят еще трое отпрысков звезды ТВ. За обучение Дани отец платил почти 1,5 млн рублей в год.

А теперь юноша плюет в потолок: без конца тусуется, набивает себе татухи и живет с распутной девицей. Владислава — возлюбленная Даниила — то и дело выкладывает на всеобщее обозрение фотографии себя голой в самых развратных позах.

Любопытно, что личный блог девушки называется Vlada loves money («Влада любит деньги»). Также Владислава открыто шутит с подружками про секс и наркотики. Но и это полбеды. Как выяснилось, барышня находится под наблюдением известного психиатра Екатерины Наркевич. Влада страдает от расстройства пищевого поведения — это психическое заболевание, включающее булимию, анорексию и психогенную рвоту. Помимо разговорных сеансов, подруга сына Соловьева лечится таблетками.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Соловьев, который неоднократно шокировал публику своими высказываниями, опубликовал в Instagram вырезку из газеты «Правда» 1979 года. В статье говорилось о визите американских сенаторов во главе с Джо Байденом в Ленинград. В своем посте он намекнул на вербовку американского сенатора сотрудниками КГБ.

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