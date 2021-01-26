Девушка фотографировалась на улице и даже не заметила, что в кадр вторглась суперзвезда

Девушка по имени Мэй Арчи проводила отпуск в Нью-Йорке и позировала на фоне городских видов. Так, мама Мэй сфотографировала дочку на пешеходном переходе при выходе с выставки в Метрополитен-музее, посвященной легендарной британской группе The Beatles, большой поклонницей которой является Арчи.

Как пишет издание The Mirror, вернувшись домой и разбирая снимки, Арчи не сразу заметила, что в кадр «вторгся» не кто иной, как сам Пол Маккартни. Знаменитый «битл» буднично проходил мимо.

Мэй говорит, что смотрела на снимавшую ее маму, и не сразу увидела Маккартни. Она помнит, что повернулась и встретилась глазами с прохожим. Они даже несколько секунд простояли рядом. Но даже в тот момент она не поняла кто перед ней — только мучительно пыталась вспомнить, где же она видела этого человека. А потом он подмигнул ей и пошел дальше. «Потому что он знал, что я знаю», — говорит девушка.

История Мэй, о которой она рассказала в соцсети TikTok, стала вирусной. Девушку поздравляли с удачей — ведь далеко не всегда удается сфотографироваться с суперзвездой, даже когда этого очень сильно хочешь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полуголый Пол Маккартни шокировал фанатов эксцентричной прической.

Фото TikTok

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