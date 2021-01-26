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Общество и люди

И няня не нужна: бдительная кошка не подпускала малыша к перилам балкона

13:05 26 января 2021
Кошка и ребенок на балконе

В соцсетях получило популярность видео, снятое, как пишет Daily Mail, на балконе высотного дома в городе Букарамаанга на северо-востоке Колумбии.

Бдительная и заботливая кошка старается не пустить годовалого сына хозяев к балконным перилам. Она мягко убирает руку малыша, пытающегося ухватиться за ограждение, и старается оттеснить ребенка в сторону от опасного места, блокируя ему путь.

Пользователи сети пришли в восторг от этих кадров. «Настоящий ангел-хранитель», «С такой кошкой и няня не нужна», «Мне нравится, как кот сначала смотрит на снимающего эту сцену взрослого, будто спрашивает: „Ты ничего не собираешься предпринять?“. А потом берет дело в свои лапы» — писали в комментариях.
Мальчику ничего не угрожало — на балконе натянута защитная сетка, а сам ребенок еще слишком мал, чтобы подтянуться и перевалить через перила. Но заслуг кошки это не умаляет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кот-герой спас ребенка от падения с лестницы.

Фото Twitter

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