И няня не нужна: бдительная кошка не подпускала малыша к перилам балкона
В соцсетях получило популярность видео, снятое, как пишет Daily Mail, на балконе высотного дома в городе Букарамаанга на северо-востоке Колумбии.
Бдительная и заботливая кошка старается не пустить годовалого сына хозяев к балконным перилам. Она мягко убирает руку малыша, пытающегося ухватиться за ограждение, и старается оттеснить ребенка в сторону от опасного места, блокируя ему путь.
Пользователи сети пришли в восторг от этих кадров. «Настоящий ангел-хранитель», «С такой кошкой и няня не нужна», «Мне нравится, как кот сначала смотрит на снимающего эту сцену взрослого, будто спрашивает: „Ты ничего не собираешься предпринять?“. А потом берет дело в свои лапы» — писали в комментариях.
Мальчику ничего не угрожало — на балконе натянута защитная сетка, а сам ребенок еще слишком мал, чтобы подтянуться и перевалить через перила. Но заслуг кошки это не умаляет.
His guardian angel. pic.twitter.com/RWaKvG1jag— Buitengebieden (@buitengebieden_) January 22, 2021
Ранее «ФАКТЫ» писали, что кот-герой спас ребенка от падения с лестницы.
Фото Twitter313
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