День ангела Нины 2021: лучшие открытки и пожелания

27 января отмечают День ангела Нины, а церковь вспоминает святую равноапостольную Нину. Не забудьте поздравить обладательниц этого древнего имени с праздником.

«ФАКТЫ» подобрали лучшие открытки и пожелания.

«Дорогая Нина, с Днем ангела тебя поздравляю! Пусть твоя святая заступница всегда оберегает тебя! Желаю тебе энергии, здоровья, улыбок, благополучия, любви, уюта и гармонии во всем!»

С Днем святой Нины тебя поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

Сегодня именины, у красавицы, у Нины.

С днем Ангела, родная, тебя я поздравляю!

Пусть будет в душе только смех и веселье,

А по жизни всегда, удача, везенье.

Пусть счастьем сияют глаза,

И их не омрачит, ни что и никогда!

Сегодня, Нина, Ваши именины!

И поздравляю с этим Вас сейчас!

С бриллиантами цепями золотыми

Судьба и вера радуют пусть Вас!

Вам жизненного я желаю счастья,

Чтобы любовь удачу берегла!

Чтоб никакие не пришли напасти,

Сердечного, душевного тепла!

Царское величие в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе Нина здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

Сегодня День Святой Нины,

Что крест носила от Девы Марии.

Так пусть она тебе подарит счастье

И покровительство свое в часы ненастья.

Пускай дарует Нина смех, улыбки,

Уводит от кривых дорог, ошибки.

Пусть с этим днем к тебе придет спасенье

И Божье верное благословенье.

Напомним, 25 января отмечали Татьянин день.

Фото bonnycards.ru

170

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter