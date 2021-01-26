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Общество и люди

День ангела Нины 2021: лучшие открытки и пожелания

21:07 26 января 2021
День ангела Нины&nbsp;— открытка

27 января отмечают День ангела Нины, а церковь вспоминает святую равноапостольную Нину. Не забудьте поздравить обладательниц этого древнего имени с праздником.

«ФАКТЫ» подобрали лучшие открытки и пожелания.

«Дорогая Нина, с Днем ангела тебя поздравляю! Пусть твоя святая заступница всегда оберегает тебя! Желаю тебе энергии, здоровья, улыбок, благополучия, любви, уюта и гармонии во всем!»

С Днем святой Нины тебя поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

Сегодня именины, у красавицы, у Нины.
С днем Ангела, родная, тебя я поздравляю!
Пусть будет в душе только смех и веселье,
А по жизни всегда, удача, везенье.
Пусть счастьем сияют глаза,
И их не омрачит, ни что и никогда!

Сегодня, Нина, Ваши именины!
И поздравляю с этим Вас сейчас!
С бриллиантами цепями золотыми
Судьба и вера радуют пусть Вас!
Вам жизненного я желаю счастья,
Чтобы любовь удачу берегла!
Чтоб никакие не пришли напасти,
Сердечного, душевного тепла!

Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе Нина здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!

Сегодня День Святой Нины,
Что крест носила от Девы Марии.
Так пусть она тебе подарит счастье
И покровительство свое в часы ненастья.
Пускай дарует Нина смех, улыбки,
Уводит от кривых дорог, ошибки.
Пусть с этим днем к тебе придет спасенье
И Божье верное благословенье.

Напомним, 25 января отмечали Татьянин день.

Фото bonnycards.ru

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