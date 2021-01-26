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Общество и люди

"Просто ужас": сеть шокировала семья из Харькова, кормившая маленьких детей собаками

16:24 26 января 2021
Скрин видео

В центре Харькова правоохранители изъяли трех маленьких детей у матери, которая не выпускала их на улицу из захламленной квартиры и кормила собачьим мясом (собаки жили в этой же квартире). Шокирующее видео в Instagram показал блогер Евгений Зуб.

По его свидетельству, мусора в квартире было так много, что сотрудники полиции едва смогли открыть входную дверь.

«Квартира полностью завалена мусором. Сотрудники полиции чуть открыли дверь. Мама, бабушка, дети, четыре собаки *** там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели», — поделился эмоциями автор видео.

Чтобы передать детей медикам скорой помощи, полицейские были вынуждены выносить их на улицу голышом, завернув в свои куртки — одежду малышей в квартире так и не нашли.

Отметим, что в комментариях к посту блогера один из пользователей сети выразил сомнение в целесообразности процедуры изъятия детей у родителей (мол, какие бы они ни были, все-равно родные). На это ему тут же парировали, что подобное сосуществование заканчивается «прогулками с отрезанными головами».

Речь идет о харьковчанке Татьяне Пьяновой, которую в апреле 2020 года задержали на улице с отрезанной головой ее 13-летней дочери и отправили на принудительную экспертизу. В октябре суд решил направить женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом.

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