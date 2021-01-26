"Не делайте поспешных выводов": киевский педуниверситет отреагировал на "языковой" скандал с преподавателем

В Национальном педагогическом университете им. Драгоманова анонсировали заседания профсоюзного комитета, организации «Просвіта», и комиссии по академической этике, на котором будет обсуждаться позиция преподавателя философии и культурологии Евгении Бильченко, назвавшей Украину «американской колонией».

«Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправленческих организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М.П. Драгоманова», — заявил глава Профкома сотрудников учебного заведения Иван Горбачук.

При этом он подчеркнул, что несмотря на причиненный имиджу учебного заведения ущерб, в ВУЗе планируют действовать согласно законодательству. Таким образом, после общественных обсуждений вопрос вынесут на заседание Ученого совета университета имени Драгоманова, который и примет окончательное решение о дальнейшей карьере преподавателя в ВУЗе.

В свою очередь языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь уверен, что в истории с заявлениями профессора Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко вопрос далеко не языкового характера, а деструктивного, поэтому допустил необходимость обращения в СБУ. В комментарии LIGA.Life он также напомнил, что Бильченко течение последних лет находится в базе «Миротворец» как одна из тех, кто распространяет неправдивую информацию.

18 января преподаватель НПУ им. Драгоманова, называющая себя представителем «русской цивилизации», сделала на своей странице в Facebook запись «О русском языке без банальности», в котором резко высказалась относительно вступивших в силу 16 января норм Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», назвав их «процветанием человеконенавистнической идеологии».

Напомним, в 2019 году Международный гуманитарный университет в Одессе уволил преподавателя истории с антиукраинскими взглядами. Скандал разразился после того, как в сеть попало видео с лекции о том, что «Украину придумали польские масоны».

Фото Facebook Евгении Бильченко

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