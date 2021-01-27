Выставка работ Марии Примаченко и фестиваль воздушных шаров: куда пойти в Киеве в выходные

До 31 марта в Национальном музее украинского народного декоративного искусства проходит выставка работ Марии Примаченко «Калинові береги».

Адрес: ул. Лаврская, 9, историко-культурный заповедник «Киево-Печерская лавра».

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30 января на территории ВДНХ состоится фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия». Начало в 12:00.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1.

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До 15 февраля в выставочном пространстве «Майдан. Мемориал. Музей» открыта выставка «Барви свободи. Майдан, мальований дітьми», посвященная 7-й годовщине Революции достоинства. В экспозиции представлены работы детей из Киева и Полтавщины, а также из коллекции Музея Майдана.

Адрес: аллея Героев Небесной Сотни, 3—5.

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До 31 января в залах Дома художника действует Всеукраинская рождественская выставка. В экспозиции — более 300 работ известных и молодых художников со всей Украины.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.

Вход свободный.

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До 9 февраля в Музее современного искусства открыт для посетителей проект «Коллекция. Галерея 36», собравший более 150 работ известных мастеров. Экспозиция составлена из собрания основателей галереи на Андреевском спуске, 36 — художника Александра Миловзорова и искусствоведа Светланы Чернобородовой.

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

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В Музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко после локдауна возобновляет работу детская образовательная программа-квест «Искусство Азии». Правильные ответы на пять вопросов приведут к таинственному экспонату. Стоимость квеста — 15 гривен.

Адрес: ул. Терещенковская, 15—17.

Фото с сайта mundm.kiev.ua

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