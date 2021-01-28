«Надеюсь на чудо!» — мама погибшего «киборга» получила загадочное письмо

«Доброго дня, мамо захисника України! Мене звати Олександра, і мені 16 років. На жаль, ми з вами зовсім незнайомі, і боюсь, що коли Ви отримаєте цього листа, то мене вже не буде на цьому світі…» — такими словами начинается письмо, которое вручила Нине Брановицкой, матери погибшего защитника Донецкого аэропорта, незнакомая ей женщина.

Нина Брановицкая опубликовала это письмо на своей страничке в Facebook.

— К сожалению, мы потерялись с женщиной, которая вручила мне это письмо, когда мы случайно встретились с ней у Стены Памяти возле Михайловского собора на панихиде 21 января, — рассказала «ФАКТАМ» Нина Константиновна, мама погибшего «киборга» Игоря Брановицкого. — На панихиде было много народу, а затем мы поехали на кладбище — мой сын похоронен на Берковцах, как и многие защитники Донецкого аэропорта. Я не успела ни прочесть письмо, ни познакомиться с женщиной, которая мне его вручила, представившись волонтером. Как я поняла, она проведывает в больницах детей, страдающих онкологическими заболеваниями. А когда я уже прочла письмо 16-летней Александры, которая пишет, что у нее обнаружили саркому, и обратила внимание на дату — 11 апреля 2019 года, мне стало очень больно, но… надеюсь на чудо!

А вдруг девочка, написавшая это письмо, чудом выжила? А если и нет, то мне бы очень хотелось, чтобы отозвалась волонтер, которая вручила мне это письмо. Или близкие Александры, которая написала не лично мне, а мамам всех ребят, погибших за Украину. Поэтому я и опубликовала это письмо на своей странице. С благодарностью тем, кто воспитал такого прекрасного ребенка, который, даже борясь со смертельной болезнью, думает о тех, кто вынужден с болью утраты жить всю жизнь. Я очень признательна Александре за ее письмо всем матерям погибших украинских солдат.

Нина Брановицкая, мать погибшего «киброга» (фото автора)

Кроме того, у женщины-волонтера было еще одного письмо — «воину с усами». Да, девочка, по словам незнакомки, хотела, чтобы та передала его усатому воину. Но я пока не знаю, досталось ли оно кому-то в тот день. Это же было время локдауна — все пришли на панихиду в масках — не было видно, у кого есть усы, у кого борода. Но надеюсь, что если его все же кто-то получил, то он также поделится содержанием письма с другими воинами. Понимание и благодарность потомков, думаю, нужны всем защитникам. И, конечно, нужны их близким. Особенно тем, кто пережил такую безвозвратную потерю.

Напомним, Игорь Брановицкий, которому посмертно было присвоено звание Героя Украины, попал в плен вместе с последней ротацией «киборгов» в ДАП и, по свидетельству очевидцев, в плену был застрелен боевиком по кличке Моторола, которого ликвидировали осенью 2016 года.

На снимке в заголовке Игорь Брановицкий (фото из семейного архива)

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