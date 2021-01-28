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Общество и люди

Реанимировали 40 минут: врачи "скорой" вернули к жизни подростка, умершего в запорожской школе

16:31 28 января 2021
Скорая помощь

В Запорожье медикам удалось вернуть к жизни 17-летнего парня, который потерял сознание в школе и к приезду «скорой» уже не дышал.

Об этом случае рассказывает директор областного Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.По его словам, медики детской реанимационной бригады сорок минут проводили реанимационные мероприятия.

«Конечно, прогнозы делать еще рано, парень в реанимации, но это однозначно победа. Благодаря оснащению бригад, наличию оборудования и постоянному тренингу персонала количество положительных реанимаций с 14 года выросло в пять (!) раз», — пишет Константин Малашенко.

Эксклюзивный материал о том, как трое украинцев, работавших в Польше, спасли маленького мальчика, который подавился деталью от конструктора, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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