Умер генерал, избитый экс-нардепом Парасюком

В четверг, 28 января, умер ветеран органов внутренних дел, бывший начальник ГУ МВДУ во Львовской области, генерал-лейтенант милиции Василий Михайлович Писный.

Как сообщают в львовской Ассоциации ветеранов МВД Украины, прощание с генералом состоится в пятницу, 29 января, в 12:00.

«Львовская областная ветеранская организация ОО „Ассоциация ветеранов МВД Украины“, члены президиума и сослуживцы выражают свое глубокое соболезнование родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2015 году между генералом и бывшим в то время народным депутатом Украины Владимиром Парасюком произошел конфликт во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады. После словесной перепалки Парасюк ударил сидящего на стуле генерала ногой в голову. Этот момент попал на видео.

Фото Василия Писного со странички Ассоциации в социальных сетях.

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