Смертельный трэш: в России участник алкогольного стрима умер в прямом эфире

В России алкогольное стриминговое шоу на YouTube закончилось трагически: один из участников умер перед камерами. По-видимому, пенсионер соблазнился дармовой водкой и не рассчитал безопасную дозу. Об этом сообщает Smolnarod.

Суть шоу состояла в том, что перед камерами собирались маргинальные личности: бездомные, инвалиды, прозябающие пенсионеры. Зрители жертвовали определенные суммы на алкоголь для участников, а те за вознаграждение выпивали проплаченную порцию.

По информации смоленского сайта, скончавшийся 60-летний участник шоу по прозвищу Дед перед смертью выпил около 1,5 литра бесплатной водки. Также зрители упоминали, что Деду потехи ради надели ведро на голову и били палкой.

Записи стримов уже удалены с YouTube, но в полиции подтвердили, что в арендованную квартиру действительно приезжала скорая помощь и обнаружила там тело 60-летнего мужчины без признаков жизни.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о трэш-развлечениях в соцсетях, когда организаторы устраивают жуткие издевательства в прямом эфире и получают за это деньги от зрителей YouTube-канала. Одного из организаторов таких трэш-стримов Артура С. (Турика) задержали и готовятся судить.

Фото pixabay.com



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