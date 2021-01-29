В СБУ выразили соболезнования в связи со смертью генерал-лейтенанта Писного, умершего от COVID-19

Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выразили соболезнования семье и близким генерал-лейтенанта Василия Михайловича Писного, умершего 28 января в возрасте 58 лет от осложнений, связанных с коронавирусом.

«Много лет Василий Михайлович стоял на страже закона и защиты граждан, противодействовал внутренним угрозам безопасности нашей страны. Под его руководством спецподразделениями СБУ были нейтрализованы десятки группировок организованной преступности, в том числе транснационального масштаба, которые угрожали государственной безопасности», — отметили в СБУ.

Известно, что парастас и прощание с Василием Писным пройдет в пятницу, 29 января, во Львове, в 12:00 в помещении на ул. Брюховичской, 207.

Родился Василий Писный на Тернопольщине. Возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, в 2008—2010 годах был начальником УМВД во Львовской области. В 2010 году был избран депутатом Львовского облсовета, затем занимал должность первого заместителя председателя Львовского облсовета.

С марта 2014-го до 4 января 2015 года возглавлял Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. С сентября 2015 года до июня 2019 года работал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление «К»).

В пресс-службе СБУ подчеркнули, что навсегда запомнят Василия Писного как настоящего офицера, верного присяге и делу служения Отечеству.

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