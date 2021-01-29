28.04 / 28.24 33.76 / 34.18
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В СБУ выразили соболезнования в связи со смертью генерал-лейтенанта Писного, умершего от COVID-19

11:48 29 января 2021
Василий Писный
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выразили соболезнования семье и близким генерал-лейтенанта Василия Михайловича Писного, умершего 28 января в возрасте 58 лет от осложнений, связанных с коронавирусом.

«Много лет Василий Михайлович стоял на страже закона и защиты граждан, противодействовал внутренним угрозам безопасности нашей страны. Под его руководством спецподразделениями СБУ были нейтрализованы десятки группировок организованной преступности, в том числе транснационального масштаба, которые угрожали государственной безопасности», — отметили в СБУ.

Известно, что парастас и прощание с Василием Писным пройдет в пятницу, 29 января, во Львове, в 12:00 в помещении на ул. Брюховичской, 207.

Родился Василий Писный на Тернопольщине. Возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, в 2008—2010 годах был начальником УМВД во Львовской области. В 2010 году был избран депутатом Львовского облсовета, затем занимал должность первого заместителя председателя Львовского облсовета.

С марта 2014-го до 4 января 2015 года возглавлял Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. С сентября 2015 года до июня 2019 года работал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление «К»).

В пресс-службе СБУ подчеркнули, что навсегда запомнят Василия Писного как настоящего офицера, верного присяге и делу служения Отечеству.

133

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Надежда Кадышева

«Неожиданная» Надежда Кадышева «разорвала» Сергея Лазарева

Эвелину Бледанс

Наталья Могилевская предостерегла Эвелину Бледанс от превращения в мужчину

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон одним словом охарактеризовала дистанционное образование детей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер