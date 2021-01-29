Стерненко отменили домашний арест

Одесский активист Сергей Стерненко сообщил, что суд изменил ему меру пресечения.

«Суд передал меня на поруки народному депутату Украины из „Голоса“ Лозинскому (Роману Лозинскому. — Авт,). Домашний арест отменен», — пишет Стерненко на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что Сергея Стерненко отправили под ночной домашний арест в сентябре 2020 года — такое решение принял Приморский райсуд Одессы.

Активист является фигурантом дела, касающегося смерти одного из напавших на него в Одессе — это случилось весной 2018 года. Тогда Сергей Стерненко нанес ножевые раны, от которых нападавший скончался.

Летом 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Фото со странички Сергея Стерненко в социальных сетях.



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