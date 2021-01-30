За "козла" ответишь: зоозащитники предлагают штрафовать за использование "звериных" оскорблений

Зоозащитная организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) призвала не сравнивать людей с животных, используя эти слова как оскорбление. По мнению зоозащитников, тем самым люди стараются показать, что превосходят «другие виды животных».

«Отстаивайте справедливость, отвергая лозунги о превосходстве», — говорится в обращении РЕТА, опубликованном в Twitter.

Примечательно, что РЕТА предложила заменить «животные» ругательства другими, не связанными с животным миром. Так вместо «курица» предлагается использовать слово «трус» (coward), вместо «крыса» — «стукач» (snitch), вместо «свинья» — «омерзительный» (repulsive).

Words can create a more inclusive world, or perpetuate oppression.



Calling someone an animal as an insult reinforces the myth that humans are superior to other animals & justified in violating them.



Stand up for justice by rejecting supremacist language. pic.twitter.com/HFmMWDcc5A — PETA (@peta) January 26, 2021

В ответ Twitter организации получил более 5 тысяч лайков и более 20 тысяч комментариев, причем большинство комментаторов высмеивали идею РЕТА.

«Поздравляю с самым глупым твитом 2021 года, а прошло всего 4 недели. Настоящее достижение», — написал один из недоброжелателей.

Напомним, в Украине отношение к животным пока далеко от идеала. 18 января киевский суд даже вынес оправдательный приговор самому известному догхантеру Алексею Святогору, в действиях которого судья не увидела состава преступления.



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