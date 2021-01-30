Облил бензином и поджег: в России ревнивец жестоко расправился с женой

В России в подмосковной Балашихе в ночь на 30 января произошел жуткий случай: 43-летний мужчина в ходе ссоры облил свою жену бензином и поджег, пишет Интерфакс.

Соседи услышали хлопок и страшные крики пострадавшей. Прибывшие на место экстренные службы оказались по-настоящему шокированы случившимся. К счастью, женщину удалось спасти.

«В дежурную часть поступило сообщение о хлопке и возгорании в одной из квартир. Установлено, что в ходе семейного конфликта супружеской пары мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

Несчастную экстренно госпитализировали в одну из местных больниц. Ее супруг тоже получил ожоги. По сведениям некоторых Telegram-каналов, причиной конфликта стала супружеская ревность. Якобы, подвыпивший мужчина обвинил супругу в излишне фривольном общении с коллегами. Пока что официального подтверждения этой информации не поступало.

В полиции сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Любопытно, что информации о задержании ревнивого мужа также пока не поступало.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в России произошел еще один несчастный случай: 12-летний сын арт-блогера Анастасии Сосновской умер от удара током из-за упавшего в ванну смартфона.

Иллюстративное изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay

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