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Общество и люди

Муж заморозил на 50 лет умершую от рака жену, надеясь потом воскресить её

16:16 30 января 2021
Гуй Цзюньминь

Пока европейские звезды шоу-бизнеса задумываются о процедуре заморозке яйцеклеток, жители Поднебесной идут значительно дальше, и начинают активно применять технологию криозаморозки тела человека. Так, житель Китая на 50 лет заморозил свою умершую от рака лёгких жену, чтобы воскресить её в будущем, пишет Mothership.

49-летняя Чжан Вэньлянь тяжело заболела в 2017 году, и тогда её муж Гуй Цзюньминь, узнав о технологии криозаморозки, решил сохранить тело женщины в жидком азоте после её смерти.

Он проконсультировался с экспертами и спросил согласия у супруги. К тому моменту рак уже поразил её мозг, Чжан не могла говорить, но мужчина попросил схватить его за руку, если она согласна.

«Конечно, она согласилась. Иначе она бы не схватила меня за руку», — рассказал Гуй Цзюньминь.

В мае 2017 года Чжан скончалась, и врачи немедленно провели операцию по заморозке. Тело женщины поместили в резервуар с жидким азотом, в котором поддерживается температура минус 196 градусов Цельсия. Перед этим муж в последний раз взглянул на жену, и ему показалось, что она просто спит. Умершая женщина будет находиться в замороженном состоянии в течение 50 лет.

Как писали «ФАКТЫ», ранее популярная украинская певица Оля Полякова призналась, что планирует заморозить яйцеклетки, так как мечтает родить сына.

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