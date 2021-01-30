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Общество и люди

В запорожской больнице умер 17-летний школьник, переживший клиническую смерть на перемене

21:41 30 января 2021
в больнице

В субботу, 30 января, в Запорожье умер 17- летний парень, который три дня назад потерял сознание в школе и к приезду «скорой» уже не дышал. Об этом сообщила волонтер Елена Ярошенко.

«.Терять ребенка, что может быть страшнее. Ребенка чья жизнь только на старте, когда столько планов и мечт … Я не знаю как можно пережить такое горе…
Сегодня остановилось сердечко мальчишки. ученика 15 школы. Весь город и страна переживали и надеялись что все будет хорошо. Что он сможет… и мы увидим как он танцует выпускной вальс… Но он стал ангелом. От имени родителей 15 школы выражаем соболезнования родным», — написала Ярошенко в Facebook.

Точная причина смерти парня не сообщается.

Известно, что 27 января ученик 11-А запорожской школы № 15 пережил клиническую смерть. На перемене парень внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала. Учитель физкультуры и школьная медсестра пытались вернуть подростка к жизни. Они делали ему непрямой массаж сердца до приезда «скорой». В больнице парень находился в медикаментозном сне.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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