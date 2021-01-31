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Общество и люди

Отрубил сестре голову из-за наследства: в РФ разговор родственников закончился страшной трагедией

9:10 31 января 2021
Топор

В России в Краснодарском крае задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своей сестры. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 января в станице Казанской 55-летняя потерпевшая пришла в гости к своему брату. Выпив алкоголя, родственники решили обсудить ряд вопросов о наследстве, оставшемся после смерти родителей, что привело к ссоре и взаимным оскорблениям.

В какой-то момент оба вышли на улицу, и мужчина, схватив топор, отрубил своей сестре голову. После чего подозреваемый вернулся домой и лег спать, бросив обезглавленное тело на улице.

Проходившие мимо соседи утром увидели погибшую и сообщили в полицию. Подозреваемый был задержан. Правоохранители возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в рамках расследования в отношении обвиняемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году подобный жуткий случай произошел в Индии. Там в штате Западная Бенгалия на востоке страны 30-летний мужчина обезглавил девушку-школьницу.

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