Боялась потерять квартиру в столице: женщина более 10 лет хранила в морозилке тело матери

Жительница Японии в течение десяти лет хранила тело своей матери в морозильной камере, чтобы не терять квартиру в Токио, пишет The Japan Times.

Так, 48-летняя Юми Ёшино призналась полиции, что обнаружила свою мать умершей и решила скрыть это. Она испугалась выселения, так как договор аренды муниципального жилья был заключён на пожилую женщину.

В конце концов Ёшино покинула квартиру в январе этого года, поскольку задолжала арендную плату в размере 1,1 миллиона иен. После этого тело её матери обнаружила уборщица.

Полицейские рассказали, что перед тем, как запихнуть умершую в камеру, её согнули. Точную причину и время смерти установить не удалось. 29 января Ёшино задержали в отеле города Тиба, это примерно в 40 километрах от Токио.

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