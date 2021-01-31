28.06 / 28.17 33.86 / 34.13
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

До свадьбы не дожила: брат застрелил сестру из-за ее фото с любовником накануне бракосочетания

11:21 31 января 2021
Бракосочетание

В Индии в городе Мератх (штат Уттар-Прадеш) подготовка к свадебной церемонии закончилась похоронами: мужчина застрелил свою сестру из-за публикации любовником их совместных фото, сообщает TV9.

Отмечается, что накануне свадьбы любовник девушки, с которой он состоял в отношениях несколько лет, выставил в сеть их совместные фото, а также разослал снимки родственникам девушки.

Брат невесты выступал против ее отношений с избранником и пришел в ярость, когда получил такую «открытку» с приглашением на свадебную церемонию. Тогда мужчина взял пистолет у своего друга, после чего застрелил свою сестру.

Правоохранители арестовали преступника, свою вину в совершении преступления он признал. Расследование инцидента продолжается.

Как писали «ФАКТЫ», в конце прошлого года в Бангладеш семь человек, включая невесту, погибли во время свадьбы. Процессия направлялась на траулере к дому жениха недалеко от острова Хатия. Однако судно столкнулось с препятствием посреди реки Мегхна и затонуло.

223

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Встреча Кристины с отцом

Расстраивает папу: стало известно, как живет родной брат Кристины Орбакайте

Игорь Кондратюк

Будут "кушать дерьмо ложками": Кондратюк раскритиковал "Квартал 95" и "Дизель Шоу"

Меган Маркл и принц Гарри с Арчи

Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына

Кудрявцева и Лазарев

«Кудрявцева – ведьма»: Лазарев рассказал страшные вещи о своей экс-супруге

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер