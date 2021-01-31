До свадьбы не дожила: брат застрелил сестру из-за ее фото с любовником накануне бракосочетания

В Индии в городе Мератх (штат Уттар-Прадеш) подготовка к свадебной церемонии закончилась похоронами: мужчина застрелил свою сестру из-за публикации любовником их совместных фото, сообщает TV9.

Отмечается, что накануне свадьбы любовник девушки, с которой он состоял в отношениях несколько лет, выставил в сеть их совместные фото, а также разослал снимки родственникам девушки.

Брат невесты выступал против ее отношений с избранником и пришел в ярость, когда получил такую «открытку» с приглашением на свадебную церемонию. Тогда мужчина взял пистолет у своего друга, после чего застрелил свою сестру.

Правоохранители арестовали преступника, свою вину в совершении преступления он признал. Расследование инцидента продолжается.

Как писали «ФАКТЫ», в конце прошлого года в Бангладеш семь человек, включая невесту, погибли во время свадьбы. Процессия направлялась на траулере к дому жениха недалеко от острова Хатия. Однако судно столкнулось с препятствием посреди реки Мегхна и затонуло.

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