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Общество и люди

Девять месяцев носила накладной живот: женщина нашла способ удержать экс-возлюбленного

14:59 31 января 2021
Жаклин Макгоуэн

В Великобритании женщина на протяжении девяти месяцев притворялась беременной, надеясь, что тем самым ей удастся сохранить свои отношения с молодым человеком, пишет The Daily Mirror.

Так, Жаклин Макгоуэн каждый день появлялась с накладным животом, обманывая не только своего экс-возлюбленного, но и всю его семью. Кроме того, она отправляла матери парня фальшивые снимки УЗИ и рассказывала, что уже придумала имя для её внука. Помимо этого, она любила пообсуждать возможные сроки родов.

Спустя некоторое время окружение британки стало обращать внимание на странности в её поведении. Всё началось с того, что Макгоуэн запретила отцу ребёнка ходить с ней к врачу, а затем она объявила, что не потерпит его участия в жизни сына. Далее она объявила брату экс-возлюбленного, что это на самом деле его ребенок.

Женщина лишь со второго раза признала свою вину, выступая в зале суда, однако окончательного приговора ей ещё не вынесли.

Как писали «ФАКТЫ», случаи, когда люди симулируют беременность или болезнь не являются большой редкостью. Так, ранее защитник «Галатасарая» Сердар Азиз притворился больным и вместо поединка с «Сивасспора» улетел в отпуск на Мальдивы.

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