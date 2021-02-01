«Вот бы так жить»: пользователей сети впечатлила судьба украинского казака Николая Личмана

В селе Матвеевка Киевской области на кладбище есть могила казака Николая Личмана. Когда прохаживаясь по погосту, люди читают табличку с эпитафией, то к скорбным чувствам примешивается еще и что-то похожее на белую зависть. Многие не в силах отделаться от мысли: «Вот бы и мне так жить».

Описание жизненного пути казака Личмана получилось кратким, но емким. Мужчина прожил 94 года. Родился еще при крепостном праве, потом, став совершеннолетним, участвовал в военных кампаниях Российской Империи. Когда наконец смог вернуться к мирной жизни, поселился под Киевом и всю жизнь считался душой компании за веселый нрав и любовь к хорошим песням.

Недовольны Личманом были лишь родственники первой жены. Будучи 80-летним, казак стал воплощением поговорки «седина в голову, бес в ребро» связался с некой молодой «звонкоголосой Соней» и из-за нее переехал из Зеленьков в соседнюю Матвеевку — очень вызывающий поступок по сельским меркам. В соцсетях такой биографии по-доброму завидуют:

По эпитафии чувствуется, что составлялась она со слов родственников первой жены, а потому получилась критичной к покойному.

Односельчане вспоминают, что у Личмана была дочь от первого брака, но она к отцу не переехала — осталась с матерью в старом доме. По информации «Країни», у казака не осталось родственников, которые могли бы ухаживать за могилой, потому эти заботы взяли на себя жители села.

Напомним, украинцы, преодолевшие 90-летний рубеж, свое долголетие приписывают активному образу жизни. Так, альпинист Владимир Моногаров почти до 90 лет ходил в горы. Одесский врач Петр Петросян, умерший в возрасте 103 лет, до последних дней не бросал любимую работу. Старейший профессор медицины Максим Дудченко даже в преклонном возрасте ежедневно в любую погоду ходил 5 километров пешком.

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