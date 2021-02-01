Сретение Господне: как отмечают праздник в разных странах

2 февраля римокатолики, а также представители некоторых протестантских конфессий и православных церквей, пользующихся григорианским календарем, отмечают Сретение Господне. В Римско-Католической церкви Сретение имеет статус праздника (festum), который на порядок ниже, чем высший статус — торжество.

Событие, которое церковь вспоминает в этот день, описано в Евангелие от Луки. Выполняя закон Моисея, по прошествии сорока дней после рождения Иисуса Богородица и Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу и совершить обряд очищения его матери.

Закон гласит, что все первородное принадлежит Богу и должно быть выкуплено принесением определенной жертвы. Женщина, родившая мальчика, в течение семи дней считается ритуально нечистой. На восьмой день младенцу надо провести обряд обрезания, после чего родившей его женщине необходимо оставаться дома для очищения еще 33 дня. То есть в течение 40 дней после рождения мальчика женщине нельзя переступать порог храма и прикасаться к чему-либо священному. (Кстати, при рождении девочки ее маме до полного очищения закон предписывает провести дома еще больше дней — 66. В литературе можно встретить следующее объяснение такому «преимуществу» мальчиков перед девочками: Адам был помещен в Эдем через неделю после своего сотворения, а Ева — только через две.)

После окончания 40-дневного срока мать должна была прийти с младенцем в храм, чтобы принести благодарственную и очистительную жертву. В качестве благодарственной годился годовалый ягненок, а для очистительной — молодой голубь или горлица. Но если семья была бедной, достаточно было и двух молодых голубей. Священник приносил их перед Господом в жертву, восстанавливая таким образом нарушенное нечистотой единение женщины с Богом.

Матерь Божья не нуждалась в очищении, но она выполнила все, что было предписано законом. В храме младенца взял на руки праведный старец Симеон, которому Святым Духом было предсказано, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Спасителя мира. Как только старец взглянул на ребенка, он сразу признал в нем долгожданного Мессию и произнес слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое ты уготовал перед лицем всех народов…» Симеон предупредил Богородицу о смертной муке, ожидающей ее сына, и о том, что эта мука невыносимой болью пронзит и ее материнское сердце. Узнала в младенце Сына Божьего и пророчица Анна — почти девяностолетняя вдова, долгие годы жившая при храме, служа Богу.

Симеон и Иисус. Художник Андрей Алексеевич Шишкин, историческая живопись

История праздника

Сретение — один из самых древних христианских праздников: первые упоминания о нем относятся к IV веку. Сначала он отмечался в Иерусалиме, затем распространился по всему Востоку, а с V века его стали отмечать в странах западной Европы. По одним источникам, он был установлен в западной церкви Папой Римским Геласием I, по другим — Папой Григорием I Великим.

Долгое время в римско-католической традиции главным событием этого праздника считался обряд очищения, совершенный над Богородицей. Праздник был Богородичным и назывался «Очищение Блаженной Девы Марии», или «Пожертвование Иисуса». После Второго Ватиканского собора он получил статус Господнего, а название официально по-латыни стало звучать как «Представление (Praesentatio) Господне» (у многих католиков, живущих на Востоке, закрепилось название, принятое в Византийской традиции, — «Сретение», т. е. «Встреча»).

Но есть у этого праздника и другие названия. Например, его народное название в Германии — Mariä Lichtmess, в англоязычных странах — Candlemas, а в Италии — Candelore. Во всех этих названиях присутствует слово «свет» или «светильник», что, очевидно, связано не только со словами старца Симеона, назвавшего Иисуса «светом к просвещению язычников», но и с более чем вековой традицией освящать в этот день свечи, как предназначенные для богослужений в храме, так и для мирян, и совершать с ними процессии перед началом торжественной мессы. В 1570 году Папа Пий V буллой Quo primum закрепил для Католической церкви общие правила проведения таких процессий.

Выглядит это действо очень красочно. Перед мессой в храме прихожане зажигают свечи. Священник окропляет мирян и свечи в их руках святой водой. А потом, взяв специально для него приготовленную свечу, со словами: «Пойдем с миром, чтобы встретить Господа», он возглавляет крестный ход.

Традиции Сретения в разных странах

Христиане во всем мире с особым трепетом относятся к свечам, освященным на Сретение. Верующие хранят их дома в течение всего года, чтобы зажечь сретенскую свечу, обращаясь к Господу с молитвой, в самые тяжелые для себя времена.

Кроме того, что в очень многих странах сретенская свеча считается отличной защитой дома во время грозы (ее так и называют — громничная), она часто используется и как сильная защита от всякой нечисти. Например, и в Украине, и в Польше кое-где до наших дней дошел обычай с зажженной сретенской свечой, только что принесенной из церкви, обходить все помещения дома и хозяйственные постройки. А в Беларуси — крестообразно чуть-чуть прижигать огнем такой свечи волосы на головах домочадцев, чтобы защитить их от сглаза и колдовства.

В некоторых регионах Франции с помощью сретенской свечи местные жители пытаются определить, не грозит ли им ни много ни мало скорая смерть. Донес из храма домой зажженную свечу — в этом году все обойдется. Правда, надо постараться, чтобы воск со свечи не капал только с одной стороны, в противном случае можно потерять любимого человека. Но, к счастью, такими мрачными мыслями заняты не все французы. Многие из них рассматривают Сретение как праздник света, скорого окончания зимы. И пекут к нему блины, напоминающие солнце, которые не только едят, но и используют почти как карты таро. Главное, чтобы первый блин не был комом. Перевернешь его удачно на сковороде одной рукой — целый год в деньгах не будет недостатка. Сложнее девушкам, желающим выйти замуж. Чтобы в этом году осуществить свою мечту, им надо идеально поджарить с двух сторон шесть блинов подряд.

Необычно используют сретенские свечи итальянцы, живущие в прибрежных областях. В день праздника они бросают освященные свечи в воду. Считается, что это поможет им отыскать утопленников. А вообще в Италии этот праздник отмечается с большим размахом и торжественностью. Особо отличаются этим праздничные шествия. Впечатляет и такая традиция: накануне праздника в некоторых районах Италии все женщины поднимаются на вершину горы и проводят там обряд очищения, умываясь росой.

В Люксембурге, где этот праздник носит название День света, детишки праздничным вечером с зажженными свечками или фонариками ходят от дома к дому, чтобы исполнить специально посвященную этому дню песню и получить за это небольшие подарки.

Шведы называют этот праздник «Шествие Девы Марии в храм», или праздник «Очищения Марии». Освещенные в этот день свечи они используют не только для защиты от грозы и злых сил, но и для приготовления лекарственных снадобий и в качестве помощи при родах.

Погодные приметы Считается, что, наблюдая за погодой на Сретение, можно узнать, какой будет весна и даже определить некоторые виды на урожай. Так, если день будет теплым, весна наступит рано. Этот прогноз подтвердит и прорывающееся через тучи солнце. Капель на Сретение обещает хороший урожай пшеницы. Минусовая температура или снег на Сретение — к поздней и дождливой весне. Как, впрочем, и звездное небо сретенской ночью.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как римокатолики, протестанты и некоторые православные церкви, живущие по григорианскому календарю, отмечали один из главных христианских праздников — Рождество Христово.

350

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter