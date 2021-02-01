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Общество и люди

Подземный переход в центре Киева превратили в "СИЗО" для крымских татар

15:37 1 февраля 2021
«СИЗО» в переходе в Киеве

В Киеве в рамках проекта, посвященного поддержке крымчан-политзаключенных, подземный переход в центре Киева превратили в «СИЗО».

Как сообщают в «Крим SOS», так грузинский художник Давид Кухалашвили (David Kukhalashvili) соответствующим образом оформил подземный переход возле Украинского дома в Киеве. Это — совместный арт-проект «Подземный тупик» «Крим SOS» и тбилисской платформы ARTIФ.

«Проект посвящен 98-ми крымским политзаключенным, которых Кремль незаконно удерживает в неволе. Наша цель — рассказать истории каждого из тех, кого оккупационные власти РФ разлучили с родными за их религиозные и политические взгляды», — отмечается в сообщении.

А вот фото с другого ракурса, которое опубликовал «Киев Сейчас».

Напомним, что осенью 2020 года благодаря действиям украинских дипломатов, Комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект пятой, усиленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Фото со странички «Крим SOS» в социальных сетях.

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