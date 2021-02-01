День сурка 2021:смешные открытки и поздравления
2 февраля отмечают День сурка — праздник, пришедший к нам из Америки. В этот день зверек традиционно предсказывают наступление весны. По его поведению определяют, как скоро закончится зима, и наступят теплые дни.
Если День сурка выдается пасмурным и зверек, вылезший из норки, не видит свою тень, значит — скоро наступит весна. А если сурок испугается своей тени и спрячется в нору — зиму придется терпеть еще шесть недель.
Этот праздник стал популярным и в Украине. Не забудьте поздравить знакомых и подарить им хорошее настроение.
День сурка сегодня в мире,
Это повод веселиться,
Что подскажет нам зверек?
Раздеваться? Утеплиться?
Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Наступает пусть скорее
Долгожданная весна.
Сегодня маленький сурок
Пусть выйдет с норки на порог
И зазовёт весну, тепло,
Чтоб всё по всюду расцвело.
Тогда бы люди всей Земли
Согреться солнышком смогли.
Пусть будет так, а не иначе
Желаем счастья и удачи!
Тянется уже к планете
Теплая весны рука.
Все узнаем про погоду
Мы в веселый день сурка.
Пусть прекрасная зверушка
Всем предскажет нам тепло,
Пусть его вердиктом будет —
Вам с погодой повезло.
В этот день события повторяются,
Это, кажется, зовётся дежавю,
Всё, что с нами в этот день случается,
Кажется, уж было наяву!
Ну, а может нам всё это показалось,
Вовсе ничего не повторялось?
Может это всё приснилось нам
Просто сдались в плен своим мечтам?
Когда весна придет? Кто знает?
Наверно это наш сурок.
Погоду он для всех вещает.
Вдохнем ли мы весны глоток?
Коль солнце ярко-ярко светит,
Он испугается, сбежит
В нору, тогда все-все на свете
Зимой еще пожить должны.
А если пасмурно и сыро,
То выбегает из норы
Сурок. И вмиг по миру
Весть разнесет тепло весны!
Напомним, 25 января отмечали Татьянин день, а 27 — с Днем ангела поздравляли Ниночек.
Фото bipbap.ru39
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