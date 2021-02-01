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Общество и люди

День сурка 2021:смешные открытки и поздравления

21:08 1 февраля 2021
День сурка&nbsp;— открытка

2 февраля отмечают День сурка — праздник, пришедший к нам из Америки. В этот день зверек традиционно предсказывают наступление весны. По его поведению определяют, как скоро закончится зима, и наступят теплые дни.

Если День сурка выдается пасмурным и зверек, вылезший из норки, не видит свою тень, значит — скоро наступит весна. А если сурок испугается своей тени и спрячется в нору — зиму придется терпеть еще шесть недель.

Этот праздник стал популярным и в Украине. Не забудьте поздравить знакомых и подарить им хорошее настроение.

День сурка сегодня в мире,
Это повод веселиться,
Что подскажет нам зверек?
Раздеваться? Утеплиться?

Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Наступает пусть скорее
Долгожданная весна.

Сегодня маленький сурок
Пусть выйдет с норки на порог
И зазовёт весну, тепло,
Чтоб всё по всюду расцвело.

Тогда бы люди всей Земли
Согреться солнышком смогли.
Пусть будет так, а не иначе
Желаем счастья и удачи!

Тянется уже к планете
Теплая весны рука.
Все узнаем про погоду
Мы в веселый день сурка.

Пусть прекрасная зверушка
Всем предскажет нам тепло,
Пусть его вердиктом будет —
Вам с погодой повезло.

В этот день события повторяются,
Это, кажется, зовётся дежавю,
Всё, что с нами в этот день случается,
Кажется, уж было наяву!

Ну, а может нам всё это показалось,
Вовсе ничего не повторялось?
Может это всё приснилось нам
Просто сдались в плен своим мечтам?

Когда весна придет? Кто знает?
Наверно это наш сурок.
Погоду он для всех вещает.
Вдохнем ли мы весны глоток?

Коль солнце ярко-ярко светит,
Он испугается, сбежит
В нору, тогда все-все на свете
Зимой еще пожить должны.

А если пасмурно и сыро,
То выбегает из норы
Сурок. И вмиг по миру
Весть разнесет тепло весны!

Напомним, 25 января отмечали Татьянин день, а 27 — с Днем ангела поздравляли Ниночек.

Фото bipbap.ru

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