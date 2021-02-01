День сурка 2021:смешные открытки и поздравления

2 февраля отмечают День сурка — праздник, пришедший к нам из Америки. В этот день зверек традиционно предсказывают наступление весны. По его поведению определяют, как скоро закончится зима, и наступят теплые дни.

Если День сурка выдается пасмурным и зверек, вылезший из норки, не видит свою тень, значит — скоро наступит весна. А если сурок испугается своей тени и спрячется в нору — зиму придется терпеть еще шесть недель.

Этот праздник стал популярным и в Украине. Не забудьте поздравить знакомых и подарить им хорошее настроение.

День сурка сегодня в мире,

Это повод веселиться,

Что подскажет нам зверек?

Раздеваться? Утеплиться?

Пусть тепло он напророчит,

Пробуждение от сна,

Наступает пусть скорее

Долгожданная весна.

Сегодня маленький сурок

Пусть выйдет с норки на порог

И зазовёт весну, тепло,

Чтоб всё по всюду расцвело.

Тогда бы люди всей Земли

Согреться солнышком смогли.

Пусть будет так, а не иначе

Желаем счастья и удачи!

Тянется уже к планете

Теплая весны рука.

Все узнаем про погоду

Мы в веселый день сурка.

Пусть прекрасная зверушка

Всем предскажет нам тепло,

Пусть его вердиктом будет —

Вам с погодой повезло.

В этот день события повторяются,

Это, кажется, зовётся дежавю,

Всё, что с нами в этот день случается,

Кажется, уж было наяву!

Ну, а может нам всё это показалось,

Вовсе ничего не повторялось?

Может это всё приснилось нам

Просто сдались в плен своим мечтам?

Когда весна придет? Кто знает?

Наверно это наш сурок.

Погоду он для всех вещает.

Вдохнем ли мы весны глоток?

Коль солнце ярко-ярко светит,

Он испугается, сбежит

В нору, тогда все-все на свете

Зимой еще пожить должны.

А если пасмурно и сыро,

То выбегает из норы

Сурок. И вмиг по миру

Весть разнесет тепло весны!

Напомним, 25 января отмечали Татьянин день, а 27 — с Днем ангела поздравляли Ниночек.

Фото bipbap.ru

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