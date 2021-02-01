День ангела Инны 2021: самые красивые открытки и поздравления

В 2021 году святые с именем Инна почитаются два раза. 2 февраля День ангела отмечают обладательницы этого имени. Не забудьте поздравить знакомых с именинами.

«Милая Инна! В твои именины желаю тебе душевного комфорта и спокойствия при любых обстоятельствах. Желаю найти свой источник позитива и получать удовольствие от любой приятной мелочи в жизни. Пусть счастье поселится внутри и греет тебя саму и всех окружающих!»

Инна, желаю тебе в именины,

Чтоб жизнь была радостной, яркой и длинной,

Чтоб все, что хотела, тебе доставалось,

Легко чтоб свершилось, о чем лишь мечталось.

Пусть будет семья очень дружной, сплоченной,

Душа чтоб твоя не была омраченной.

Живи, наслаждайся, цени каждый миг

И помни, что мир наш красив, многолик.

Инна, будь веселой и счастливой,

Иногда — задорной и взрывной,

А порою — ласковой и милой,

В общем, Инна, просто будь собой!

Оставайся истинною леди,

Будь с удачей, Инночка, на ты,

Чтобы стать успешней всех на свете,

Чтоб твои исполнились мечты!

Сегодня твой светлый праздник, именины,

Наилучшие пожелания тебе, Инна,

Пусть яркая звезда твой путь освещает,

Пускай удача рядышком шагает.

Живи, как в сказке, ни о чём не жалей,

Будь всегда здоровой, не болей,

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Всех благ, достатка, радости, добра.

В день рожденья милой Инне

Подарю букет цветов,

Пусть она с цветами примет

Море самых теплых слов.

Инна! Счастья пожелаю,

Ярких красок. Будь такой,

Как давно тебя я знаю:

Доброй, радостной, простой.

Инна — значит сильная, чистая вода!

Бурным потоком по жизни мчишься к цели всегда!

Всё и везде успеваешь — хобби, работа, семья,

Пусть и дальше по жизни твой Ангел хранит тебя!

Пусть закрывает крыльями он от невзгод и потерь,

В силу чудесную Ангела ты поскорее поверь!

Инна, тебе долголетия я хочу пожелать!

Удачи, любви и достатка! В бизнесе лишь процветать!

Напомним, 2 февраля также отмечают День сурка.

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