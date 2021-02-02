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Общество и люди

Умерший "врач Майдана" Игорь Илькив оказался виновником смертельного ДТП

15:46 2 февраля 2021
Медик Игорь Илькив

В Львовском областном госпитале ветеранов войны и репрессированных сообщили о смерти замгендиректора учреждения по вопросам психологической реабилитации участников АТО и ООС Игоре Петровича Илькива.

«Игорь Петрович — участник боевых действий, полковник медицинской службы, миротворец в Югославии, Ираке, Кувейте, Ливане, врач Майдана, военный врач на Востоке Украины. Командир медицинской роты Северного территориального управления Национальной гвардии Украины, полковник медицинской службы первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени генерала Кульчицкого, депутат Львовского областного совета 7-го демократического созыва», — говорится в сообщении, размещенном на страничке госпиталя в социальных сетях.

О причине смерти Игоря Илькива не сообщается.

В то же время издание ZAXID.NET сообщает, что военный медик был участником смертельного ДТП, случившегося 29 января — на объездной Львова столкнулись Skoda Yeti и «ВАЗ 21112». Водитель последнего и ехавшая вместе с ним двухлетняя девочка погибли, еще три человека получили травмы — пассажирки «ВАЗа» и водитель Skoda Yeti. Им и был умерший медик. По предварительным данным, он выскочил на встречную полосу движения, где и столкнулся с «ВАЗом».

Фото со странички областного госпиталя в соцсетях.

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