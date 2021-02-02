У "скромницы" Королевской обнаружили огромный особняк под Киевом

Народного депутата Украины из ОПЗЖ Наталию Королевскую заметили в элитном доме под Киевом, однако эта недвижимость не указана в ее налоговой декларации.

Как сообщает «РБК-Украина», о «домике в Лесниках» узнали журналисты программы «Гроші». Отмечается, что нардеп указала в своей декларации только одну квартиру, в которой она может проживать — недвижимость принадлежит ее мужу, депутату от ОПЗЖ Юрию Солоду. Также в ее налоговых документах указана информация об аренде двух участков на Луганщине и офисного помещения.

Отмечается, что в Лесниках под Киевом (это в 20 километров от столицы по Обуховской трассе) расположился огромный особняк. На территории в гектар расположен не только дом (600 «квадратов»), но и два искусственных озера, открытый бассейн и гора. Также есть помещения для прислуги, для охраны, крытый бассейн или баня и несколько беседок для отдыха.

Журналисты уточняют, что сама Королевская говорит, что особняк принадлежит ее родителям, и что указывать его в декларации она его не обязана, так как не живет в нем постоянно и не ведет с родными совместного хозяйства.

Хотя сотрудники массмедиа утверждают, что машину нардепа видят в Лесниках в будние дни, в выходные, а в ее социальных сетях много фотографий из особняка и его окрестностей. По документам особняк находится в ипотеке и принадлежит нескольким людям.

Ранее СМИ сообщали, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко стал владельцем загородного поместья под Киевом.

Фото Наталии Королевской из социальных сетей.

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