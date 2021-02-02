Миллионерша Юрушева уехала за Скичко в Черкассы

Супруга новоиспеченного губернатора Черкасской области Александра Скичко Елизавета Юрушева сообщила своим подписчикам о переменах в семье в связи с переездом.

«Сашу назначили губернатором Черкасской области и теперь мы все будем жить на два города. Это интересный опыт для всей нашей семьи и мы этого все очень ждем. Я никогда не жила ни в каких других городах Украины, кроме Киева и Донецка в детстве, но я очень уже хочу познакомиться со всей Черкасской областью», — сообщила молодая женщина.

Она показала дом, в котором будет жить семья, рассказала, как ей все нравится и как она вдохновлена предстоящими изменениями.

Елизавету также покорили черкасчане.

«Не знаю, что ждет нас в Черкассах, но я в нереальном предвкушении. Знаете, что меня уже здесь покорило? Вернее кто — люди! Какие же вы здесь все добрые и отзывчивые, готовы помочь, все рассказать. … Так что буду рада, если поможете мне поскорее освоиться в новом городе — куда идти, что смотреть, где вкусно кушать?», — обратилась жена губернатора к горожанам.

Елизавета пообещала сделать что-то полезное и красивое в Черкассах.

Супруга Скичко также показала, как подготовила дом для мужа, и сообщила, что ей нужно ехать в Киев, где ожидают дети.

В семье Скичко-Юрушевой двое детей — сын Елизаветы от первого брака и общая дочь.

Напомним, свадьбу успешной бизнес-леди Елизаветы Юрушевой и популярного телеведущего Александра Скичко называли главным светским событием осени 2017 года. Расписалась пара в Тбилисском доме юстиции.Свадьба прошла в Казбеги, в дизайнерской гостинице, считающейся одной из самых стильных в Грузии. Среди многочисленных гостей был и знаменитый Вахтанг Кикабидзе.

Фото Instagram/elizaveta.yurusheva, karavan.ua/

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