Разбилась на куски: Киев лишился одной из достопримечательностей
В Киеве на улице Сретенской разбилась известная всем горожанам скульптура балерины.
Автор скульптуры Константин Скретуцкий сообщил, что утром 1 февраля местные жители нашли балерину разбитой на тротуаре и принесли остатки в мастерскую.
Что именно произошло со скульптурой, неизвестно — может, вандалы или погодные условия, а может, просто время.
Скретуцкий — автор многих необычных скульптур в Киеве. Далеко за пределами украинской столицы известен его «Ежик в тумане».
Разбитая балерина одна из самых любимых мастера он очень надеется, что она вернется на свое место.
«Сегодня получили много сообщений и звонков с вопросами о Балерине. Спасибо друзьям за заботу, ваша поддержка очень важна! В конце недели Константин уже запланировал встречу с реставратором. После чего мы сообщим о дальнейшей судьбе Балерины», — говорится на странице скульптора.
Напомним, ранее в Киеве неизвестные повредили недавно открытый памятник незрячему человеку. Несколько раз обливали краской скульптуру «История любви» в парке у Моста влюбленных.
Фото facebook.com/skrytutskyy100
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