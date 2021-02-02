Разбилась на куски: Киев лишился одной из достопримечательностей

В Киеве на улице Сретенской разбилась известная всем горожанам скульптура балерины.

Автор скульптуры Константин Скретуцкий сообщил, что утром 1 февраля местные жители нашли балерину разбитой на тротуаре и принесли остатки в мастерскую.

Что именно произошло со скульптурой, неизвестно — может, вандалы или погодные условия, а может, просто время.

Скретуцкий — автор многих необычных скульптур в Киеве. Далеко за пределами украинской столицы известен его «Ежик в тумане».

Разбитая балерина одна из самых любимых мастера он очень надеется, что она вернется на свое место.

«Сегодня получили много сообщений и звонков с вопросами о Балерине. Спасибо друзьям за заботу, ваша поддержка очень важна! В конце недели Константин уже запланировал встречу с реставратором. После чего мы сообщим о дальнейшей судьбе Балерины», — говорится на странице скульптора.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные повредили недавно открытый памятник незрячему человеку. Несколько раз обливали краской скульптуру «История любви» в парке у Моста влюбленных.

Фото facebook.com/skrytutskyy

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