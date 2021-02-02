Ирина Геращенко рассказала, благодаря чему легко переболела коронавирусом

Народный депутат от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко сообщила, что получила отрицательный результат теста на коронавирус. Политик почти месяц болела COVID-19 и была в изоляции.

Осенью Геращенко сделала прививку против гриппа. Она считает, что благодаря этому, коронавирус перенесла в относительно легкой форме.

«С нетерпением жду, когда в Украину привезут таки вакцину от вируса и чтобы она была доступной для всех. Я точно за вакцинацию», — отметила политик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что коронавирус подхватила ведущая канала «1+1» Лидия Таран.

В Украине на утро 2 февраля подтверждены более 1 миллиона случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заболели 2394 человека.



Фото facebook.com/iryna.gerashchenko

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