Киевлянин спас ребенка, утонувшего в термальном источнике в Косино

Киевлянин Роман Мартынов, отдыхая в Закарпатье, спас в бассейне маленького мальчика. О «жестком» уроке для детей и взрослых он рассказал в соцсети.

Мужчина пишет, что купаясь с сыном в термальных купелях в Косино, почувствовал чье-то прикосновение к ноге и подумал, что кто-то потерял тапок. Как потом оказалось, это была детская рука.

И вдруг он вспомнил, как за две минуты до того слышал, как женщина с тревогой спрашивала девочку, куда подевался в бассейне маленький мальчик.

«Я собрал волю в кулак и заглянул страху в глаза — под водой на дне лежал мальчик лет четырех-пяти. Я его сразу вытащил, взял на руки. Руки и ноги свисали, он не двигался. Через секунду его уже пробовали откачивать. Я не хотел, чтобы Нестор видел эту жуткую картину. Взял за руку и мы пошли», — пишет Роман.

Мартынов был уверен что вытащил мертвого ребенка. Через некоторое время узнал, что ребенка откачали.

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