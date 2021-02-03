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Общество и люди

ЛГБТ-сообщество смешно отреагировало на закрытие "телеканалов Медведчука"

15:31 3 февраля 2021
Настроечный телевизионный сигнал

В киевском ЛГБТ-сообществе также не остались в стороне от последних политических событий, прокомментировав отключение трех телеканалов, которые связывают с политиком из ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

«Теперь вместо трех пророссийских каналов в ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ + пропаганда сроком 5 лет. От нас не уйдешь», — так прокомментировали ситуацию в KyivPride.

Комментарий иллюстрируется экраном телевизора с настроечным телевизионным сигналом — «вертикальные цветные полосы».

Напомним, что после введения санкций в Кремле заявили о признаках ущемления свободы слова в Украине, а в Евросоюзе пока что неофициально одобрили действия украинских властей.

Фото из Википедии.

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