Учительницу "застукали" со старшеклассником: стали известны подробности секс-скандала в школе на Винниччине

Винницкое мессмедиа сообщает о сексуальном скандале в одной из школ области, где в одном из кабинетов «застукали» учительницу со старшеклассником.

Об этом случае пишет «33-й новини», не уточняя где именно и когда это произошло. Известно лишь, что речь идет о Калиновском районе.

Журналисты рассказывает, что учительница изменила своему 50-летнему супругу, директору школы, с учеником 11-класса. Юноша не единожды подвозил 30-летнюю женщину на своей машине домой.

«На горячем» парочка попалась в кабинете биологии. Издание, ссылаясь на письмо читателя, отмечает, что за педагогом специально следили два зауча, чтобы доказать неверность жены директора, во супруг учительницы не верил.

«Оксана полдня плакала у него в кабинете, просила простить ее, говорила, что все из-за разницы в возрасте. Но директор молча собрал ее вещи и отправил к маме», — отмечается в статье.

Скандал закончился тем, что учительницу уволили из школы, и что юный любовник ее бросил. При этом отмечается, что теперь она встречается с… отцом школьника и работает секретаршей на ферме.

Ранее в центре сексуального скандала оказался столичный фотограф, который, как утверждают в полиции, «в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других жертв на территории Киева и Обуховского района»

Иллюстративное фото с Pixabay.

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