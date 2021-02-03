Мэр Ивано-Франковска предложил брать деньги за секс на ратуше

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил собирать средства на реконструкцию ратуши при помощи секса. Об этом он написал в своем Facebook.

«Новую услугу введем на ратуше! 100 000 грн за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить КП Центр развития города и реакреации!» — написал Руслан Марцинкив.

Поводом для такого заявления стало появление в соцсети ролика с парой, которая якобы занимается на смотровой площадке городской Ратуши. Ролик стал вирусным в сети.

Внимание: видео 18+

Пост Марцинкива вызвал бурное обсуждение, пользователи пишут: «Прекрасная идея: полезная для общества города», «А для пенсионеров скидка будет?«

Напомним, недавно мэр Марцинкив неудачно пошутил об утопленнике.

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