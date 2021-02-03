Всемирно известный проект о Голодоморе «Марія» и выставка Катерины Билокур: куда пойти в Киеве в выходные
Национальный художественный музей Украины возобновил работу после локдауна. Для осмотра доступны выставочные проекты: «Помічник, супутник, друг», Art of Clip и залы постоянной експозиции «Модернізм в Україні».
Адрес: ул. Грушевского, 6.
Цена: от 50 грн.
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До 14 февраля в Малой галерее «Мистецького арсеналу» проходит выставка «Архів фотографа Олександра Ранчукова».
Адрес: ул. Лаврская, 10.
Вход свободный.
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До 24 февраля в Центре Украинской культуры и искусства проходит выставка проектов Музея Григория Сковороды в Киеве, разработанных студентами Киевского Национального университета строительства и архитектуры.
Адрес: ул. Хорива, 19 В.
Вход свободный.
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До 7 марта в Музее кино «Довженко-Центра» проходит музейный проект «Польоти уві сні та наяву», исследующий одноименную культовую киноленту Романа Балаяна.
Адрес: ул. Васильковская, 1.
Цена: 50—80 грн.
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До 31 марта в Национальном музее украинского народного декоративного искусства проходит выставка «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів», посвященная 120-летию со дня рождения выдающейся украинской художницы.
Адрес: ул. Лаврская, 9.
Цена: от 30 грн.
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До 31 марта в Музее Голодомора проходит выставка Леси Марущак «Марія».
Адрес: ул. Лаврская, 3.
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До 28 февраля в Lavra Studio проходит выставка украинского фотографа Елены Лемберской Life is Life.
Адрес: ул. Дегтяревская, 5.
Вход свободный.
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До 10 февраля в Музее истории Киева проходит выставка коллажей Кати Сытой «Крізь чужі обличчя», а также выставка живописи Юрия Павловича и Петра Мельника «ОДНОповерховий КИЇВ».
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Цена: 30—50 грн.
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Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Киев лишился одной из достопримечательностей — скульптуры «Балерина».
Фото с сайта Музея Голодомора в Киеве34
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