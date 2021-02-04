27.82 / 28.02 33.25 / 33.67
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В 15 лет весит 9 килограммов: горе-мать из Кривого Рога довела дочь-подростка до истощения

16:12 4 февраля 2021
Заброшенная квартира

В Кривом Роге правоохранители обнаружили 15-летнюю девочку в заброшенной квартире — она не могла ходить и разговаривать, весила всего 9 килограммов. Об этом сообщает «Сегодня».

До такого состояния девочку Богдану довела мать — ребенок жил в полной антисанитарии и недоедал не менее 5 лет. Квартира была без света и газа, по стенам бегали тараканы, везде разбросаны пустые пластиковые бутылки, а в холодильнике — паутина.

Богдану изъяли из семьи и отправили в больницу.

«Доставленный ребенок является инвалидом детства по болезни Дауна. С признаками гипотрофии. Состояние при поступлении — средней степени тяжести. Сейчас угрозы жизни ребенка нет», — сказал заместитель генерального директора 8-й больницы Кривого Рога Ярослав Войтенко.

В Кривой Рог Богдана с матерью и старшей сестрой переехала из Запорожья пять лет назад. Семья жила на выплаты по инвалидности и пособие от города — в сумме около 2,5 тысячи грн.

Прокуратура выясняет, как мать довела дочь до такого состояния и почему старшая совершеннолетняя сестра не заботилась о младшей,

«Нечеловеческие условия проживания ребенка вследствие ненадлежащего ухода — ребенок не способен к самообслуживанию. Не умеет сидеть, ходить, стоять, говорить», — заявила прокурор местной прокуратуры № 1 Кривого Рога Татьяна Кондратенко.

Горе-матери грозит до 5 лет тюрьмы. Если за время нахождения Богданы в реабилитационном центре женщина не найдет работу и не приведет дом в порядок, то ее лишат родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области мать забила насмерть трехлетнего сына.

Фото: иллюстративное

451

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
ани лорак

«Лорак любит меня»: певицу с предложением жениться атаковал «любимчик Сталина»

Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

потап

«А вам — в мозг»: Потап нагрубил увидевшей «изъян» в его внешности подписчице

Алла Барановская

Змея испортила отдых жене Николая Тищенко

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер