В 15 лет весит 9 килограммов: горе-мать из Кривого Рога довела дочь-подростка до истощения

В Кривом Роге правоохранители обнаружили 15-летнюю девочку в заброшенной квартире — она не могла ходить и разговаривать, весила всего 9 килограммов. Об этом сообщает «Сегодня».

До такого состояния девочку Богдану довела мать — ребенок жил в полной антисанитарии и недоедал не менее 5 лет. Квартира была без света и газа, по стенам бегали тараканы, везде разбросаны пустые пластиковые бутылки, а в холодильнике — паутина.

Богдану изъяли из семьи и отправили в больницу.

«Доставленный ребенок является инвалидом детства по болезни Дауна. С признаками гипотрофии. Состояние при поступлении — средней степени тяжести. Сейчас угрозы жизни ребенка нет», — сказал заместитель генерального директора 8-й больницы Кривого Рога Ярослав Войтенко.

В Кривой Рог Богдана с матерью и старшей сестрой переехала из Запорожья пять лет назад. Семья жила на выплаты по инвалидности и пособие от города — в сумме около 2,5 тысячи грн.

Прокуратура выясняет, как мать довела дочь до такого состояния и почему старшая совершеннолетняя сестра не заботилась о младшей,

«Нечеловеческие условия проживания ребенка вследствие ненадлежащего ухода — ребенок не способен к самообслуживанию. Не умеет сидеть, ходить, стоять, говорить», — заявила прокурор местной прокуратуры № 1 Кривого Рога Татьяна Кондратенко.

Горе-матери грозит до 5 лет тюрьмы. Если за время нахождения Богданы в реабилитационном центре женщина не найдет работу и не приведет дом в порядок, то ее лишат родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области мать забила насмерть трехлетнего сына.

Фото: иллюстративное

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