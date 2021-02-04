«Заработать приличные деньги у нас не проблема»

— Дай Бог дожить до лета! — улыбается дед Петро. — В прошлом году неплохо заработал на абрикосах. С утра отгоняю гусей и уток на речку, и пока они плещутся в воде, собираю фрукты в заброшенном саду. Собрал два ведра — и в клуб. Там в полуподвале у нас сушарка теперь работает. Сдал абрикосы — получил полсотни гривен. Мы очень довольны, что в нашем селе открылось перерабатывающее производство. Хотя многие пока не понимают, что можно зарабатывать на том, что выросло в твоем саду. — Я сам уже на собственном огороде 4 сотки засадил ремонтантной малиной, «подвинув» картофель, — рассказывает председатель Сергеевской объединенной территориальной общины (ОТО) Игорь Лидовой (на фото в заголовке). — Мелкие производители объединились в кооператив «Сергеевские ягоды». Сейчас ищем, кто не побоится засадить гектаров 10—20 малиной. Землю мы готовы выделить хоть сейчас. Нам нужно нарастить объемы продукции. Ведь чем больше партия, тем легче ее реализовать.

Семейный врач получил в подарок от общины автомобиль в личное и служебное пользование

Игорь Лидовой по образованию педагог. В Сергеевку переехал несколько лет назад из Гадяча. Хотел жить в этом живописном селе. Его последнее место работы — заведующий районным отделом образования. Игорь Григорьевич возглавил коллектив местной школы, а супруга стала учителем. Активного, принципиального и мудрого педагога селяне сразу зауважали, и когда он в 2015 году выдвинул свою кандидатуру на должность сельского головы, большинство проголосовали за него. Через год Лидовой возглавил созданную ОТО, и вот в прошлом октябре люди снова переизбрали его на эту должность.

Пять лет — срок небольшой, чтобы провести кардинальное преобразование села. Но Лидовому удалось воплотить многие свои идеи в жизнь и свершить маленькое социально-экономическое чудо на отдельно взятой территории. Сергеевская ОТО выглядит таким себе отдельным государством в государстве. Здесь уже работает оптоволоконный Интернет. А в библиотеках для взрослых и детей стоят современные ноутбуки, позволяющие читать электронные книги. В спортивном зале установлены современные тренажеры. В нем занимаются 60 человек, практически каждый десятый житель села. В Сергеевке работают студия искусств и филиал Гадячской музыкальной школы.

Столярный цех — одно из малых предприятий Сергеевки

Конечно, Сергеевской ОТО повезло с местом расположения. Потому что здесь добывают газ. Качановский газоперерабатывающий завод ПАТ «Укрнефть» и другие добывающие предприятия в счет ренты перечисляют в бюджет громады порядка 6 миллионов гривен в год, что позволяет селам не просто выживать, а развиваться. Школа, детский садик и амбулатория в Качаново, например, отремонтированы с применением современных материалов. Но больше всего лично меня впечатлил автомобиль, на котором ездит приглашенный сюда на работу семейный врач. Он получил его в подарок от громады в личное и служебное пользование. Кроме того, ему выделили в селе благоустроенный дом. Позже громада пригласила на работу еще одного врача и тоже обеспечила транспортом и жильем. А к государственным ставкам оба медика получили еще почти такую же сумму.

«Только собственное дело удерживает человека и его семью на одном месте»

Все это хорошо и важно, говорит Игорь Лидовой, но не главное.

— Можно ли удержать людей в селе, обновив только социальную сферу и создав рабочие места? — ставит вопрос глава успешной ОТО. — Я объездил много стран и сделал вывод: нам нужно развивать предпринимательство. Только собственное дело, имеющее перспективу, в которое вложена душа и которое можно передать по наследству, удерживает человека и его семью на одном месте. Заработать приличные деньги в Сергеевской ОТО не проблема. Многие работают на Качановском газоперерабатывающем заводе и других газодобывающих предприятиях, где получают зарплаты намного выше средней. В агрохолдингах (а их три на территории ОТО) рабочие в сезон имеют до 20 тысяч гривен. И все равно в поисках лучшего уезжают на заработки за границу. Молодежь перебирается в города. Еще четыре года назад, когда была создана наша община, в тринадцати населенных пунктах проживали 3 тысячи 50 человек, а сегодня на 150 меньше. Поэтому мы сделали акцент на поддержку тех, кто хочет развивать собственное дело. Уверен, будущее села за малыми перерабатывающими предприятиями.

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В Сергеевке начали с выпечки хлеба и выпуска молочных продуктов. Три года назад семья предпринимателей из Гадяча Владимир и Ирина Опришко выкупили здание бывшего магазина. Владимир мечтал о магазине с собственной мини-пекарней, как в больших супермаркетах, поэтому купил печь немецкого производства. Взял в районном Фонде поддержки предпринимательства безвозвратный кредит — 150 тысяч гривен, столько же громада выделила со своего бюджета. Пригласил из Львова мастера хлебопекарского дела, чтобы он поделился тонкостями мастерства.

С самого начала Владимир поставил цель выпекать хлеб без разрыхлителей, консервантов и химических усилителей вкуса. Селяне быстро распробовали хлеб, и вот уже два года каждый день к 17:00, когда из печей вынимается свежая партия, выстраивается очередь. Ассортимент на любой вкус — около 40 видов! Хлеб гречневый, кукурузный, луковый, со льном, с кунжутом, сыром, вареным пшеном, семечками подсолнуха… На сыворотке, на молоке, на сливовом варенье… А также пирожки, булочки и пицца. Цена чуть ниже, чем у других производителей.

С самого начала Владимир Опришко поставил перед собой цель выпекать хлеб без разрыхлителей, консервантов, химических усилителей вкуса

— Возврата практически не бывает, — говорит управляющая пекарней Елена Ковтун, в подчинении у которой пять женщин. — Начинали с небольших партий, сейчас за смену выпекаем 600—700 изделий.

Прошло совсем немного времени, и семейство Опришко на заработанные деньги приобрело еще два духовых шкафа, а также пару автомобилей — для развозки хлеба. С начала пандемии супруги организовали адресную доставку в отдаленные села. А большая часть «живого» хлеба, согласно договорам, подписанным с исполкомом сельсовета и районным отделом образования, расходится по школам и детским садам.

«Мы решили доказать местным жителям, что на разведении поголовья скота можно хорошо зарабатывать»

Под одной крышей с магазином и пекарней находится сыроварня. Это воплощение еще одной мечты Владимира Опришко. В бывшем бригадире, который восемь лет устанавливал в новостройках Киева и метрополитене вентиляционные системы, проснулся сыровар.

— Прежде чем заняться этим делом, я побывал на многих сыроварнях, — рассказывает Владимир Опришко. — Сначала варил сыр сам, по рецептам и рекомендациям из Интернета. Его дегустировали подчиненные, которым передавал свои знания. И так постепенно освоили рецептуру адыгейского, сулугуни и рикоты. В адыгейский сыр добавляем оливки, острый перец, укроп, маринуем кусочки в подсолнечном масле с добавлением различных приправ. Пока производительность небольшая — в среднем 20 килограммов в день. Уже пробуем делать и твердые сорта, на итальянских заквасках. Вкус наших сыров отличается от тех, что продаются в супермаркетах. У нас уже есть постоянные покупатели.

Но что меня окончательно сразило, так это карамельный цвет сгущенного молока, произведенного на маленькой сельской сыроварне. Если ее варить только из молока и сахара, без добавления пальмового масла, она приобретает цвет светлой карамели.

— Когда мы покупали аппарат для производства сгущенки, продавец предложил нам и устройство для заливки пальмового масла, — с улыбкой говорит предприниматель. — И был очень удивлен, что мы от него отказались. А рецепт наш очень простой: на 100 литров молока — 50 килограммов сахара. Единственный минус продукции — ее нужно съесть свежей, иначе засахарится. А цена народная — 35 гривен за 350-граммовую бутылочку.

Цена 350-граммовой баночки настоящей сгущенки — всего 35 гривен

— Вы слышали, чтобы кто-то из заготовителей на Полтавщине покупал у селян молоко по 10 гривен за литр? — спрашивает Игорь Лидовой. — Мы с Владимиром решили доказать местным жителям, что на разведении поголовья скота можно хорошо зарабатывать. Что для этого нужно? Пять коров, каждая из которых дает в год 7 тысяч литров молока. Таким образом, получили цифру 10 — стоимость одного литра молока. При этом чистый доход будет составлять порядка 30 тысяч. Но это же серьезный повод не думать о заграничных заработках! В Сергеевке уже четыре молодые семьи, решившие создавать мини-фермы, объединились в кооператив. Одна семья уже имеет пять коров. И это большой плюс хозяевам — они получают от государства ежегодную дотацию 5 тысяч гривен на корову.

Честно, я впервые услышала, что в сельской громаде существует фонд поддержки предпринимательства и экономическо-инвестиционный отдел. Начинающим предпринимателям для получения беспроцентной финансовой помощи до 300 тысяч гривен сроком на 2 года комиссия ставит одно условие: на каждые выданные 50 тысяч гривен они должны создать одно рабочее место. Если мало этой суммы, можно обратиться в районный фонд, воспользоваться областной или государственной программами, секторальной поддержкой ЕС, получить гранты. Игорь Григорьевич назубок знает все эти механизмы и разъясняет людям, с какими документами в какие двери заходить.

— Я провозгласил девиз: каждому двору — по частному предпринимателю, — говорит Игорь Лидовой. — Стратегия нашей общины — улучшить демографическую ситуацию. Думаем над тем, чтобы приглашать в школу молодых учителей, и так же, как медикам, предоставлять жилье. Есть мысль принимать необходимых для общины специалистов из других регионов Украины. Я многим рассказываю историю, услышанную в Германии. Пожилой мужчина, оставшись один на отдаленном хуторе, где производит крафтовый шнапс, попросил общину провести к нему оптоволоконный кабель Интернета. Мол, я же плачу налоги и имею право на блага цивилизации. Община выделила немалые деньги, чтобы удовлетворить просьбу одного человека. Потому что не сочла хутор бесперспективным.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о семейном бизнесе предпринимателя с Волыни Михаила Киденько, который наладил приготовление сала по старинным рецептам и производство колбас на продажу.

Фото из альбома Игоря Лидового

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