«Я уселся на крокодила, но он остался безучастным. А увидев курицу, помчался за ней, как гончая»

Для заядлых путешественников пандемия коронавируса не преграда, чтобы увидеть различные уголки Земли. Так, биолог, владелец частного дендропарка Виктор Ганущин из Ужгорода, на счету которого путешествия в десятки стран мира, побывал минувшей осенью с друзьями в Турции, Афганистане, а также трех государствах Западной Африки — Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Одним из самых незабываемых впечатлений этого вояжа стала фотосъемка в Мали верхом на большом крокодиле, который, как затем оказалось, был голодным.

«Местные крокодилы не воспринимают коров, буйволов, людей как добычу»

— Когда на берегу одного из озер в Буркина-Фасо мне предложили сесть верхом на крокодила, я не поверил, что это возможно, — рассказал «ФАКТАМ» Виктор Ганущин. — Поначалу даже предположил: «Может, это чучело крокодила либо животное накололи какими-то препаратами? Или, как это практикуют в Таиланде, хищника долго поливали ледяной водой, чтобы он потерял энергию?» Но гид и местные крестьяне уверяли меня и моего друга Константина Лиорика, что каких-либо ухищрений не используют. Просто уже более тысячи лет между жителями деревни, расположенной на берегу озера, и их тотемными животными — крокодилами — полное взаимопонимание. Оно основано на том, что люди там с незапамятных времен кормят этих гигантских рептилий курами. За много поколений хищники перестали воспринимать коров, буйволов, людей как добычу. Пища для них — исключительно куры. На словах получается складно, но все же меня терзали сомнения, стоит ли садиться верхом на страшного хищника. Да и вообще приближаться к нему.

В африканской деревне

— Что же вас убедило-таки сесть?

— Пример местного крестьянина. Когда мы подходили к озеру, на берегу лежал один крокодил и еще несколько маячили неподалеку в воде. Завидев нас, хищники живенько двинулись на сушу — в предвкушении угощения. Они выглядели благостными, агрессии не проявляли. Крестьянин, который нас привел на берег, стал наводить порядок — орудуя палкой, указывал каждому из крокодилов, куда переместиться. Как это ни удивительно, зубастые исполины слушались его. Эта сцена была чем-то схожа с тем, как в Украине селяне управляют прутом домашними гусями.

Чтобы убедить нас с Константином сесть на крокодила, крестьянин показал, как это делается. Тотемное животное совершенно спокойно отнеслось к тому, что кто-то взгромоздился ему на спину. Тогда и я решился. Константин отказался.

— Как себя чувствовали на спине у крокодила?

— Пережил восторг и страх одновременно. Позировал верхом на 3,5-метровом хищнике, держа ноги полусогнутыми, чтобы можно было мгновенно дать деру. Впрочем, вскоре я узнал, что эта мера предосторожности не помогла бы мне, вздумай рептилия напасть. Это стало ясно, когда наш сопровождающий приступил к выполнению обряда «покорми священное животное». Крестьянин привязал веревкой к палке живую курицу. Получилось нечто вроде удочки. Он стал подносить птицу к мордам то одного, то другого крокодила. Свирепые с виду хищники вели себя словно дрессированные: становились на задние лапы, пытаясь ухватить вожделенную добычу. Но ловкий дядька успевал поднять ее на недосягаемую для зверюг высоту. Тем временем на шум приплыли еще несколько крокодилов. Кульминацией действа стало, когда крестьянин наконец отвязал курицу и швырнул ее в сторону хищников. Те наперегонки помчались за ней, развивая скорость гончих псов. Тогда я понял, что убежать от крокодила мне бы не удалось. Курица досталась самому быстрому из крокодилов. Затем крестьянин, манипулируя палкой, развернул стадо крокодилов в сторону озера, и они послушно направились в воду.

— Это был самый экстремальный и интересный эпизод в путешествии по Западной Африке?

— Да, наиболее экстремальный. Но самым интересным было знакомство с уникальной сахельской архитектурой. Жители этого региона возводят свои дома из необожженных глинобитных кирпичей. Из этого же материала построена древняя (XIII век) мечеть в соседнем с Буркина-Фасо государстве Мали, в городе Дженне. Она является самым большим в мире зданием из глины. В качестве арматуры используются жерди диаметром 10 сантиметров. Их ставят через каждые 1—1,5 метра. Поэтому внутри мечети целый деревянный лабиринт. Еще одной особенностью сахельской архитектуры является то, что жерди торчат из наружных стен. Почему их не обрезают? Дело в том, что стены разрушаются от дождей. Поэтому фасады нужно часто подмазывать глиной, а для этого необходимы строительные леса. Бревна, торчащие из стен, используются в качестве стационарных лесов. В Дженне мы видели, как ремонтируют верхушку старинной мечети. Большинство жителей Мали живут в маленьких домиках. Но и дворцы, которые когда-то служили резиденциями самодержцев, тоже строили из необожженной глины.

Мечеть в городе Дженне является самым большим в мире зданием из глины

«Для профилактики малярии пили… джин-тоник»

— Довелось ночевать в хатках из необожженной глины?

— Да. В кемпинге, стилизованном под традиционное сахельское жилье — крохотные глинобитные домишки. Туалет на улице. Он представляет собой огороженный пятачок, посредине которого гордо возвышается унитаз, установленный над ямой. Рядом стоит ведро с водой. Невдалеке еще один огороженный участочек — душевая, где тоже оказалось ведро с водой. Но нас спартанские условия не огорчили. Главное, что в домике был полог — неплохая защита от комаров. Из-за пандемии COVID-19 в кемпинге уже восемь месяцев не останавливались туристы, поэтому света не было. Мы пользовались налобными фонариками.

Кстати, когда преодолели Буркина-Фасо (сухопутные границы были закрыты из-за коронавируса, и это значительно увеличило наши расходы — пришлось пользоваться авиатранспортом), в номере крутого отеля из крана лилась только очень горячая вода. Зато в кране биде была и холодная, и горячая. Так что мыть посуду и стирать одежду пришлось в биде.

— Малярия — бич стран Африки. Что вы предпринимали, чтобы не заразиться?

— Для профилактики каждый вечер пили джин-тоник. Константин еще таблетки принимал. Я решил к лекарствам не прибегать, но намазывался специальной мазью, отпугивающей комаров, спал под противомоскитной сеткой. На прогулки в африканских городах мы облачались в местную одежду — она лучше, чем европейская, подходит для жаркого климата. К тому же в ней мы меньше привлекали внимание местных жителей. Конечно, белому трудно затеряться среди чернокожих, но мы могли сойти за арабов.

— В Западной Африке красивая природа?

— Очень. Там есть древний скальный массив, полуразрушенные горы которого имеют причудливые формы. Нечто похожее я видел в США, в национальном парке Арки (штат Юта). Однако на скалах в Арки нет ни травинки, там очень засушливые места. А вот малийские скалы густо оплетены лианами — в этой природной зоне засухи сменяются дождями. В горах много пещер, скрытых лианами. Издревле местные жители обустраивают там места для проведения различных обрядов (например, посвящение юноши в мужчину). Мы с Константином забирались в эти пещеры, и я чувствовал себя в них Индианой Джонсом.

Когда спустились с горного плато в саванну, хотелось увидеть пасущиеся стада антилоп, буйволов, зебр — как в мультфильме «Король лев». К сожалению, диких животных там давно нет. Зато в Нигерии, в национальном парке, мы наблюдали западных жирафов, которые в 1990-е оказались на грани полного уничтожения. Чтобы спасти этот вид, организовали национальный парк. Сейчас в нем живут около 600 особей.

— Для поездки в Западную Африку пришлось делать прививки?

— Нужно было привиться от желтой лихорадки, но в Украине ни в одной ни государственной, ни частной клинике не оказалось вакцины. Время поджимало — прививку следовало сделать хотя бы за 10 дней до вылета. Выручила одна приватная больница во Львове — специально для меня раздобыли вакцину в Польше. А вот для поездки в Афганистан никаких прививок делать не понадобилось. Нужно было лишь предъявить результат теста на коронавирус. Причем справка была нужна не столько для Афганистана, сколько для Дубая (ОАЭ), через который мы добирались в Кабул.

«Афганцы говорили нам: «Ешьте руками — так вкуснее»

— В Афганистане пришлось прибегать к каким-то особым мерам для обеспечения своей безопасности?

— Мы воспользовались услугами местной туристической фирмы. Как только прилетели в Кабул, гид озвучил наши легенды: я буду путешествовать в облачении муллы, а Константин станет бизнесменом из Ташкента. Для меня традиционную восточную одежду купили на рынке, а моему другу заказали у портного (Константин — мужчина крупный). Из соображений безопасности мы перемещались по стране исключительно на самолетах.

Виктор и Константин с афганским военным

— Обошлось без неприятных сюрпризов?

— Был случай, когда пришлось понервничать. Это произошло при въезде в Панджшерское ущелье. В 1980-е годы советские войска провели девять крупномасштабных наступательных операций по овладению ущельем, но все они оказались неудачными. Полевой командир Ахмед шах Масуд, отряды которого обороняли Панджшерское ущелье, стал национальным героем. Местные полевые командиры контролируют эту территорию по сей день, на въезде находится блокпост, и нам пришлось предъявить паспорта. Время шло, а документы не возвращали, и мы уже стали беспокоиться. Военные позвали нашего гида. Его все не было, и мы уже не знали, что и думать. Вдруг гид вышел из караульного помещения в обнимку с командиром. Нам сообщили причину задержки. Оказалось, один из бойцов мечтает жениться на украинке, вот и стал расспрашивать о нашей стране, как получить визу. Порадовать его было нечем: среди государств, гражданам которых сложнее всего получить иностранную визу, Афганистан на третьем месте. Конечно, можно заплатить за бизнес-визу. Но стоит она несколько тысяч долларов.

— Что больше всего понравилось в Афганистане?

— Поездка в провинцию Бамиан. Там живут хазарейцы — народ, без предубеждения относящийся к европейским ценностям. В тех краях очень красивая природа: на высоте трех тысяч метров расположены кристально чистые озера, окруженные скалами. А над ними — небо нереально синего цвета.

— Какое впечатление об афганской кухне?

— Блюда вкусные, но многие из них очень жирные. Скажем, в кафе на центральном базаре Кабула нас потчевали бараньим мясом на кости, плавающим в очень густом жирном бульоне со специями. Блюдо томилось в печи порядка шести часов, поэтому и бульон такой насыщенный. Гостям подают огромную тарелку. В нее кладут куски плоского, как лепешка, хлеба и заливают бульоном. Нам принесли ложки. А афганцы ели руками и призывали нас последовать их примеру — так, мол, гораздо вкуснее. Суп они едят, зачерпывая его лепешкой. Каких только шашлыков мы не отведали в Афганистане! Там их готовят не только из разных частей бараньей туши, но и из говядины, курятины, печенки и перекрученного мяса…

— В какую сумму вам обошлось путешествие в Афганистан?

— Удовольствие не из дешевых — перелеты по стране стоили дорого. Афганистан обошелся мне примерно в две тысячи долларов. Двадцатидневная поездка по востоку Турции, где с тремя друзьями я был в сентябре, стоила в несколько раз дешевле.

— Что интересного для туристов в этой части Турции?

— Там очень много памятников древних культур. Ведь это территория Междуречья, где находились шумерские города-государства — Урарту, древняя Армения. Мои друзья отправились на вершину горы Арарат. Я не смог пойти с ними — из-за проблем с глазами мне нельзя подниматься на высоту более трех тысяч метров. Поэтому первые дни путешествовал сам на общественном транспорте. Проехал около 500 километров, потратив на билеты 100 долларов. Ночевка с завтраком в отеле стоит там 10 долларов. Сытный обед — два с половиной доллара. Среди исторических памятников, которые я тогда посетил, столица древней Армении Ани. Сохранились руины старинных церквей, оборонительной стены.

Через пять дней друзья спустились с Арарата. Мы встретились возле озера Ван, где есть остров, на котором находится древний армянский христианский храм. Продолжили путешествие на арендованной машине. Посетили языческое капище (турки называют его Гебекли-Тепе), которому уже 12 тысяч лет. Это самый древний религиозный объект, о котором известно науке. Он представляет собой храмовый комплекс из большого количества сооружений круглой формы, сложенных из каменных плит. Увидели скульптурный пантеон греческих богов Немрут Даг, который называют турецким Олимпом. Добрались до границы с Сирией.

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Фото предоставлены Виктором Ганущиным

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