Мэр Ивано-Франковска показал, что "ждет каждого, кто ищет любви на ратуше"

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, предложивший собирать средства на реконструкцию ратуши при помощи секса, показал потенциальным клиентам, что им могут предложить за 100 тысяч гривен.

Живописные фото, сделанные с ратуши, мэр выложил в Facebook.

В комментариях к мэрскому сообщению горожане разделились — одни поддержали новую идею наполнения городской казны, а другие сочли такой способ едва ли не преступлением.

«За такое вообще штрафовать надо, не допустить. Украина — это наша страна и ее культура зависит он нас… Это как игра национальной сборной — каждый шаг имеет цену», — написал Андрей Коновальчук.

Напомним, на Винничине пара также нашла экстремальное место для занятий сексом — класс средней школы.



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