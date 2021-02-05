День ангела Ксении 2021: самые красивые открытки и душевные поздравления

Обладательницы имени Ксения отмечают День ангела несколько раз в году. 6 февраля — один из них. В этот день почитают преподобную Ксению Миласскую, которая жила в Риме в 5 веке, и просят у нее заступничества.

Не забудьте в этот день поздравить Оксан с именинами. «ФАКТЫ» подобрали самые красивые открытки и поздравления.

Оксана, ты — душа компании,

Ты наша искорка и смех.

Тебе сегодня пожелаем

Быть радостью для всех!

Пускай во всем тебе везет,

Уют пусть в доме селится,

Пускай твои друзья с тобой

Теплом своим поделятся!



З днем ангела тебе, Оксана,

Будь кохана і бажана,

Щастя доля хай дарує,

І життя, як океан, вирує!

Ксюша, милая, поздравить

Я с Днем ангела хочу,

Ксения пускай поможет,

Все с ней будет по плечу.

Пусть блаженная от горя

И беды тебя хранит,

Верой крепкой, силой духа

Непременно наградит.

Сегодня праздник у Оксаны.

Она зовет сегодня самых

Любимых, близких ей людей,

Веселых и смешных друзей.

И все Оксану поздравляют,

Здоровья, радости желают.

Цвести, как роза в парке летом,

Сиять, как солнце, ярким светом.

День Ксении сегодня,

Я, Ксюша дорогая, поздравляю.

Заступничества, помощи Святой

Тебе я от души желаю.

Пускай она всегда тебе поможет,

Прошепчет назидательно совет,

Желаю я тебе любви и счастья

Но много-много беззаботных лет.

Пускай же Ксения Святая

Тебе добро лишь принесет,

Живи счастливо, бед не зная,

Успех кругом тебя пусть ждет!

Будь, Ксюша, как цветок, красива,

Бодра, здорова, хороша!

Желаю только позитива,

Чтоб пела радостно душа!

Именины у обладательниц этого имени в 2021 году будут еще четыре раза: 20 марта, 6 июня, 26 августа и 15 сентября. Больше поздравлений — смотрите здесь.

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